VIDEO: Η θέση του ΟΚΥπΥ για τον θάνατο της ηλικιωμένης στα χέρια διασωστών - Σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία

σε βάρος διασωστών οι οποίοι προκάλεσαν τονμε χτυπήματα στο κεφάλι όταν τους έπεσε δύο φορές κατά την μεταφορά στο ασθενοφόρο, τελεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καταγγελία στον Οργανισμό, ενώ η πληροφόρηση προέρχεται από αναφορές στα Μέσα Ενημέρωσης.

«Έγινε νεκροτομή στη σορό της θανούσας και εμείς περιμένουμε το πόρισμα της Αστυνομίας. Ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις, διότι υπάρχει απαγορευτικό όταν γίνεται μια έρευνα», σημείωσε ενώ επιβεβαίωσε την κλήση προς την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και την μεταφορά της γυναίκας σε νοσηλευτήριο και σημείωσε ότι όλες οι διακινήσεις διασωστών είναι μηχανογραφημένες.

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι διασώστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κέντρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η συγκεκριμένη κλήση είναι καταγεγραμμένη.