Απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη: Απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες ο 55χρονος - Πότε ορίστηκε η υπόθεση

 07.11.2025 - 12:52
Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα, Παρασκευή ο 55χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου. Στην σημερινή δικάσιμο, ο 55χρονος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας. 

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό.

Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Στην σημερινή δικάσιμο μετά το νέο μαρτυρικό υλικό που έχει δώσει από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου στον δικηγόρο υπεράσπισης του 55χρονου Χρίστο Χατζηλοϊζου, ο 55χρονος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σημειώνεται πως η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο 55χρονος. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Στις 5 Ιουλίου λήφθηκε πληροφορία ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

«Υπαρξιακή απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία» – Προειδοποίηση Κόμπου για τη νέα Τουρκία

«Υπαρξιακή απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία» – Προειδοποίηση Κόμπου για τη νέα Τουρκία

Σήμερα έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την παρουσίαση την Παρασκευή του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή και από την Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει καθημερινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης.

