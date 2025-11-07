Αθώοι οι πέντε Ελληνοκύπριοι από το ψευδοδικαστήριο στα κατεχόμενα – Τέλος στην πολύμηνη κράτηση

Οι πέντε οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του «δικαστηρίου» για να ακούσουν την απόφαση, καθώς κατηγορούνταν για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού».

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Yeni Duzen, στην τελική διαδικασία ο «δικαστής» αποφάνθηκε ότι οι κατηγορίες του «εισαγγελέα» δεν αποδείχθηκαν.

Η υπόθεση στηριζόταν στον ισχυρισμό ότι ο 66χρονος Γ.Γ. πέρασε από το οδόφραγμα του Ακγιάρ, το οποίο θεωρείται «στρατιωτικά απαγορευμένη ζώνη πρώτου βαθμού», χωρίς να δείξει την ταυτότητά του, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις Ελληνοκύπριοι τον βοήθησαν.