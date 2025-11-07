Ecommbx
LIFESTYLE

Γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο

 07.11.2025 - 13:11
Γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο

«Τραγουδίστρια που ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας... τα κατεβαίνει άρον άρον» είπε η Έλενα Πολυκάρπου δίνοντας ένα νέο κουίζ στον αέρα της εκπομπής, Super Κατερίνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy

 

Αθώοι οι πέντε Ελληνοκύπριοι από το ψευδοδικαστήριο στα κατεχόμενα – Τέλος στην πολύμηνη κράτηση

 07.11.2025 - 13:01
«Υπαρξιακή απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία» – Προειδοποίηση Κόμπου για τη νέα Τουρκία

 07.11.2025 - 13:24
Σήμερα έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την παρουσίαση την Παρασκευή του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή και από την Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει καθημερινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης.

