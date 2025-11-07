Ecommbx
«Υπαρξιακή απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία» – Προειδοποίηση Κόμπου για τη νέα Τουρκία
«Υπαρξιακή απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία» – Προειδοποίηση Κόμπου για τη νέα Τουρκία

 07.11.2025 - 13:24
Σήμερα έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την παρουσίαση την Παρασκευή του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή και από την Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει καθημερινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης.

Σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ο νούμερο ένα εξαγωγέας παγκόσμια και ο ένατος εξαγωγέας οπλικών συστημάτων ευρύτερα στον κόσμο. Ανέφερε πως στη βιομηχανία των drones, οι τουρκικές εταιρείες κατέχουν 60% της παγκόσμιας αγοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες drones, ενώ μίλησε και για την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων ήπιας διπλωματίας από την Τουρκία μέσω θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ επεσήμανε πως «βρισκόμαστε υπό υπαρξιακή απειλή, υπάρχει η κατοχική δύναμη, υπάρχει η καθημερινή αμφισβήτηση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας» και πως «απέναντι έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των προηγούμενων ετών».

Είπε πως από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης σε καθημερινή βάση και πως η προσέγγιση μας «έχει να κάνει με την προσπάθεια μεγέθυνσης της διπλωματικής μας παρουσίας και του διπλωματικού μας αποτυπώματος».

Πρόσθεσε πως αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι «να αναδείξουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία».

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, επεσήμανε πως το γεγονός πως υπάρχει τώρα ένας νέος Τ/κ ηγέτης σηματοδοτεί μια αλλαγή δεδομένων εκ των πραγμάτων, επαναλαμβάνοντας πως στόχος της πλευράς μας είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πως η Κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

