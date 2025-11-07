Εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε στον θάνατο τον 51χρονο Γιώργο - Δείτε φωτογραφία από το μοιραίο δυστύχημα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 8.30 το βράδυ, όταν βαν αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος, στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, σε κάποιο σημείο του δρόμου (κοντά στην αερογέφυρα Μονής), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 51χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρονος που οδηγούσε βαν αυτοκίνητο στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, κι ενώ βρισκόταν στην αερογέφυρα Μονής, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Δείτε φωτογραφία από το δυστύχημα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 41χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 48mg% αντί 22mg%.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος εξετάζει η Τροχαία Λεμεσού.