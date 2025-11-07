Ecommbx
Πρωτόγνωρο περιστατικό: Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1.250 ευρώ επειδή η γάτα της επισκεπτόταν συνεχώς τον γείτονά

 07.11.2025 - 11:14
Πρωτόγνωρο περιστατικό: Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1.250 ευρώ επειδή η γάτα της επισκεπτόταν συνεχώς τον γείτονά

Οι γάτες είναι περιπετειώδη ζώα που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους ανθρώπινους νόμους. Πηγαίνουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, αλλά οι συνήθειές τους μπορούν να έχουν πολύ δαπανηρές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας ιδιοκτήτριας γάτας από την περιοχή Hérault της Γαλλίας, η οποία σοκαρίστηκε όταν έμαθε για μια καταγγελία που υπέβαλε η γειτόνισσά της σχετικά με τις συχνές επισκέψεις και εξόδους της γάτας στην ιδιοκτησία τους.

Τι ανέφερε η καταγγελία της γειτόνισσας για τη γάτα
Στην καταγγελία της, η γυναίκα ανέφερε για τα αποτυπώματα των ποδιών της στο σοβά, τα ούρα σε ένα πάπλωμα και τα περιττώματα στον κήπο ως ζημιές που προκλήθηκαν από την γάτα Remy.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ενάγουσας και επέβαλε πρόστιμο 1.250 ευρώ στην ιδιοκτήτρια της γάτας, Dominique, με επιπρόσθετες ποινές σε περίπτωση που η γάτα ξαναδιασχίσει τον φράχτη.

«Όταν έλαβα την ανακοίνωση της καταδίκης, ήταν σαν να με είχαν χτυπήσει βίαια στο κεφάλι», δήλωσε η Dominique στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien και συνέχισε: «Από τότε, έχω κρατήσει τον Remy στο σπίτι. Έχει πάρει βάρος και έχει γίνει επιθετικός. Δεν μπορώ καν να τον βάλω στον κήπο μου από φόβο μήπως πηδήξει τον φράχτη. Είναι σαν να έχει καταδικαστεί σε κατ' οίκον περιορισμό, ένα είδος φυλάκισης και διπλή τιμωρία».

Η 70χρονη ιδιοκτήτρια επισήμανε ότι ο γείτονας δεν μπορούσε να αποδείξει ότι ο Remy ήταν ένοχος για όλα αυτά, επειδή υπάρχουν και άλλες γάτες, μερικές αδέσποτες, στη γειτονιά, αλλά ο δικαστής δεν φάνηκε να νοιάζεται και πολύ.

Ο άτακτος γάτος ξαναχτύπησε: Κινητοποιήθηκαν οι φιλοζωικές οργανώσεις
Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς η Dominique κλήθηκε ξανά στο δικαστήριο τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Προφανώς, ο άτακτος γατούλης πέρασε τον διαβόητο φράχτη, κάτι που θα μπορούσε να κοστίσει στην ιδιοκτήτριά του ένα επιπλέον πρόστιμο 2.000 ευρώ και ημερήσια ποινή 150 ευρώ.

Η ασυνήθιστη νομική μάχη προσέλκυσε την προσοχή γαλλικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων, πολλές από τις οποίες πιστεύουν ότι η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τα δικαιώματα των γατών, επειδή έχουν αυτό το φυσικό ένστικτο να εξερευνούν το περιβάλλον τους.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

