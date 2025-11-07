Τι εκφράζει και σε τι είναι χρήσιμη η ουρά του σκύλου

Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η ουρά είναι η προέκταση της σπονδυλικής στήλης του σκύλου. Αποτελείται από μυς και νεύρα που συντονίζουν την κίνηση στο πίσω μέρος του σώματος. Εκτός από τη χαρά, είναι πολλά άλλα πράγματα που εκφράζει και τα οποία δεν έχουν απαραίτητα σχέση τόσο με εμάς, αλλά και με το περιβάλλον του. Σε αυτό εντάσσονται άλλα ζώα, άνθρωποι, ερεθίσματα, αλλά και ο χώρος που ζει και κινείται.

Πιο συγκεκριμένα η ουρά είναι χρήσιμη στον σκύλο για τις παρακάτω λειτουργίες:

Τον βοηθάει στην κίνηση: Ως άλλη πυξίδα ή ως πηδάλιο, η ουρά βοηθάει τον σκύλο στην πλοήγηση, κάνοντας την κίνηση πιο αρμονική. Όταν περπατάει, το σώμα του ισορροπεί με την ύπαρξη της ουράς. Θα έχετε ίσως παρατηρήσει πως όσοι -κακώς- έχουν κομμένη ουρά, δυσκολεύονται να βρουν ισορροπία σε απαιτητικές κινήσεις όπως το τρέξιμο, το σκαρφάλωμα ή ασκήσεις όπως το Agility όπου χρειάζεται να κάνουν άλματα και να περνούν από στενά περάσματα. Ακόμα πιο απαραίτητη είναι σε όσους σκύλους αγαπούν το κολύμπι, καθώς μέσα στο νερό, τους βοηθάει να κινηθούν πιο εύκολα.

Ιχνηλατικές φυλές όπως τα Beagle, τα Weimaraner και τα Pointer έχουν λεπτή και μακριά ουρά με κοντό τρίχωμα. Το σχήμα της, τους επιτρέπει να τρέχουν σε θάμνους και να μην μπλέκεται, αλλά και να πλοηγούνται καλύτερα στο έδαφος ενόσω κυνηγούν μυρωδιές.

Εκφράζει τα αισθήματά του: Όταν βλέπει εσάς, τους φίλους σας ή τον pet friend του στο πάρκο, αλλά και την αγαπημένη του λιχουδιά, κουνάει την ουρά από χαρά. Όταν τον μαλώνετε ή ακούει έναν δυνατό θόρυβο, βάζει την ουρά κάτω από το σώμα και ανάμεσα στα πίσω πόδια. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που μπορεί να κουνάει μεν την ουρά του, αλλά με πιο αργό ρυθμό, χωρίς να την κρατάει ψηλά. Αυτή η ένδειξη σε συνδυασμό με την υπόλοιπη γλώσσα του σώματος, μπορεί να μην είναι ενθουσιασμός, αλλά ανασφάλεια και διστακτικότητα. Για παράδειγμα, όταν είστε στη βόλτα και πλησιάζετε έναν άλλο σκύλο, ίσως να μην ξέρει πώς να αντιδράσει και να περιμένει μέχρι να πάει πιο κοντά.

Είναι ένα μέσο επικοινωνίας: Εκτός από το γάβγισμα, η ουρά δείχνει το πώς αισθάνεται ο σκύλος για όσους και ό,τι συναντάει. Αν θέλει να παίξει μαζί σας ή με έναν άλλο σκύλο, θα κουνάει ψηλά την ουρά του. Το ίδιο θα κάνει και όταν σας δει να πάρετε το λουρί του, γιατί σημαίνει πως θα πάτε βόλτα. Αν έρθει ένας επισκέπτης που τον φοβίζει ή αν καταλάβει ότι τον πάτε στον κτηνίατρο, θα κρύψει την ουρά κάτω από το σώμα του. Εκτός από αυτά που βλέπουμε εμείς, όταν ο σκύλος κουνάει την ουρά, αφήνει μια δυσάρεστη οσμή, που προέρχεται από τους πρωκτικούς αδένες που βρίσκονται στο σώμα του. Είναι το αποτύπωμά του, αυτό που ο επόμενος θα μυρίσει σχολαστικά και θα λάβει πληροφορίες για την υγεία, την ηλικία, το φύλο και τη διατροφή του.

Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός του: Φυλές όπως τα Huskies ή τα Samoyed, φέρνουν την ουρά στη μύτη τους ή άλλα σημεία στο σώμα, προκειμένου να ζεσταθούν, όταν έχει κρύο. Τέτοιοι σκύλοι έχουν χοντρή, φουντωτή ουρά, με μακρύ τρίχωμα, που τους βοηθάει να αντέξουν στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Fun facts για την ουρά του σκύλου

Δείτε μερικές πληροφορίες που ίσως να μην γνωρίζατε:

– Τα κουτάβια αρχίζουν να κουνάνε την ουρά τους περίπου στις 3-7 πρώτες εβδομάδες ζωής τους. Σε κάθε σκυλάκι είναι διαφορετικός ο χρόνος, ακόμη και όταν πρόκειται για αδέλφια.

– Σύμφωνα με έρευνες, το κούνημα της ουράς προς τα αριστερά υποδηλώνει θετικά συναισθήματα, ενώ αν είναι προς τα δεξιά, ίσως να νιώθει αρνητικά πράγματα όπως φόβο ή άγχος.

– Στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, απαγορεύεται από το νόμο να κόβεται η ουρά του σκύλου, όπως και τα αυτιά του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου συντρέχει ιατρικός λόγος.

Όπως βλέπετε, η ουρά του σκύλου είναι πολύ χρήσιμη στην καθημερινότητά του. Είναι όμως και ένα ευαίσθητο σημείο στο σώμα του, γι’ αυτό θα πρέπει να μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά να μην την τραβάνε. Παράλληλα, για να είστε σίγουροι για το τι αισθάνεται ο σκύλος κουνώντας την ουρά του, παρατηρήστε και την υπόλοιπη γλώσσα του σώματος, όπως τα αυτιά και το κεφάλι.

Πηγή: Topetmou.gr