Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

 07.11.2025 - 10:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και υγιέστερη Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του την Πέμπτη, στο 13ο Διεθνές Πολυεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο (IMBMC), το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το συνέδριο τιμά την επιστημονική Κύπρο, τη συνεργασία με την ιατρική επιστήμη και την πρωτοποριακή έρευνα, τιμώντας όχι μόνο τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, αλλά και τη δύναμη των λαμπρών μυαλών, που συνεργάζονται για τον κοινό στόχο της βελτίωσης της υγείας των πολιτών, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Κυβέρνησης. «Η δύναμή μας έγκειται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προωθώντας παράλληλα τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αλληλεγγύη, η ακεραιότητα και η συμπερίληψη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες θα μοιραστούν τις γνώσεις τους στους τομείς της περιβαλλοντικής υγείας, της ιατρικής γενετικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της ολοκληρωτικής ιατρικής.

«Αυτά τα θέματα δεν είναι μεμονωμένα. Αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο δημιουργούμε νέους ορίζοντες στην υγεία και την ευημερία, και είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία θα φτάσει σε όλους τους ανθρώπους σε κάθε κοινότητα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την εκτίμησή του προς την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, «έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές μας εκτός Κύπρου», και ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

«Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να εγκαινιάσω ένα άλλο νέο κτίριο στο πανεπιστήμιο. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για το έργο και την προσφορά σας, όχι μόνο προς την κυπριακή κοινωνία, αλλά και προς τους πολυάριθμους ξένους φοιτητές», σημείωσε σχετικά.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Πρόεδρό του, Πέτρο Αγαθαγγέλου, «για την πρωτοβουλία και την ακούραστη αφοσίωσή τους στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, τόσο στην Κύπρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Αυτό το συνέδριο είναι μια πολύτιμη ευκαιρία να αναδείξουμε το νησί μας, όχι μόνο ως επιστημονικό κέντρο, αλλά και ως έθνος φιλίας, παράδοσης και ομορφιάς», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Κύπρο, καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λιγότερο από 52 ημέρες, τασσόμενη στο πλευρό της ευρωπαϊκής οικογένειας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση.

«Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και, φυσικά, πιο υγιή Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Μοιραζόμαστε το όραμα ενός πιο φωτεινού, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλα τα παιδιά μας, όπου η επιστήμη και η ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγουν το δρόμο για συνεχή ανάπτυξη», τόνισε.

Κλείνοντας, καλωσόρισε τους εκπροσώπους που ταξίδεψαν στην Κύπρο και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση, την εμπειρογνωμοσύνη και τη φιλία τους.

«Εύχομαι αυτό το συνέδριο να αναζωπυρώσει το κοινό μας αίσθημα σκοπού και να ενισχύσει τη συνεχή μας αναζήτηση για πρόοδο, ειρήνη και ευημερία για όλους μας», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 51χρονος μοτοσικλετιστής Γιώργος Γεωργίου - Συνελήφθη ο 41χρονος οδηγός
Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων
Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»
Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλόε Καρντάσιαν: Οι αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή: «Έχω να κάνω σεξ πάνω από τρία χρόνια»

 07.11.2025 - 10:19
Επόμενο άρθρο

Τι εκφράζει και σε τι είναι χρήσιμη η ουρά του σκύλου

 07.11.2025 - 10:54
Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

  •  07.11.2025 - 06:29
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 51χρονος μοτοσικλετιστής Γιώργος Γεωργίου - Συνελήφθη ο 41χρονος οδηγός

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 51χρονος μοτοσικλετιστής Γιώργος Γεωργίου - Συνελήφθη ο 41χρονος οδηγός

  •  07.11.2025 - 08:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

  •  07.11.2025 - 10:35
Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων

Βίντεο: Έρχεται τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κύπρο; Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για διασύνδεση των πόλεων

  •  07.11.2025 - 09:40
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»

ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»

  •  07.11.2025 - 09:43
Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες

Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες

  •  07.11.2025 - 09:04
Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες

Αλλάζει τα δεδομένα: Αυτό το μαγαζί θα πάρει τη θέση του θρυλικού State Night Club - Όλες οι πληροφορίες

  •  07.11.2025 - 09:42
Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή

Η εξήγηση του Kitasweather για τα «ίχνη ψεκασμών» - Τι είναι, πώς δημιουργούνται και γιατί είναι εντονότερα αυτή την εποχή

  •  07.11.2025 - 09:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα