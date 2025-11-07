Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το συνέδριο τιμά την επιστημονική Κύπρο, τη συνεργασία με την ιατρική επιστήμη και την πρωτοποριακή έρευνα, τιμώντας όχι μόνο τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, αλλά και τη δύναμη των λαμπρών μυαλών, που συνεργάζονται για τον κοινό στόχο της βελτίωσης της υγείας των πολιτών, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Κυβέρνησης. «Η δύναμή μας έγκειται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προωθώντας παράλληλα τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αλληλεγγύη, η ακεραιότητα και η συμπερίληψη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες θα μοιραστούν τις γνώσεις τους στους τομείς της περιβαλλοντικής υγείας, της ιατρικής γενετικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της ολοκληρωτικής ιατρικής.

«Αυτά τα θέματα δεν είναι μεμονωμένα. Αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο δημιουργούμε νέους ορίζοντες στην υγεία και την ευημερία, και είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία θα φτάσει σε όλους τους ανθρώπους σε κάθε κοινότητα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την εκτίμησή του προς την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, «έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές μας εκτός Κύπρου», και ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

«Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να εγκαινιάσω ένα άλλο νέο κτίριο στο πανεπιστήμιο. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για το έργο και την προσφορά σας, όχι μόνο προς την κυπριακή κοινωνία, αλλά και προς τους πολυάριθμους ξένους φοιτητές», σημείωσε σχετικά.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Πρόεδρό του, Πέτρο Αγαθαγγέλου, «για την πρωτοβουλία και την ακούραστη αφοσίωσή τους στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, τόσο στην Κύπρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Αυτό το συνέδριο είναι μια πολύτιμη ευκαιρία να αναδείξουμε το νησί μας, όχι μόνο ως επιστημονικό κέντρο, αλλά και ως έθνος φιλίας, παράδοσης και ομορφιάς», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Κύπρο, καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λιγότερο από 52 ημέρες, τασσόμενη στο πλευρό της ευρωπαϊκής οικογένειας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση.

«Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και, φυσικά, πιο υγιή Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Μοιραζόμαστε το όραμα ενός πιο φωτεινού, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλα τα παιδιά μας, όπου η επιστήμη και η ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγουν το δρόμο για συνεχή ανάπτυξη», τόνισε.

Κλείνοντας, καλωσόρισε τους εκπροσώπους που ταξίδεψαν στην Κύπρο και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση, την εμπειρογνωμοσύνη και τη φιλία τους.

«Εύχομαι αυτό το συνέδριο να αναζωπυρώσει το κοινό μας αίσθημα σκοπού και να ενισχύσει τη συνεχή μας αναζήτηση για πρόοδο, ειρήνη και ευημερία για όλους μας», κατέληξε.