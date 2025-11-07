Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

 07.11.2025 - 15:19
Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 41χρονου, σε σχέση με το νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με θύμα τον 51χρονο Γεώργιο Γεωργίου. Ο ύποπτος φέρεται σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης, χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια του αυτοκινήτου του.

Όπως δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:30, όταν ο οδηγός βαν αυτοκινήτου εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του άτυχου 51χρονου, στην υπέργεια γέφυρα της Μονής.

«Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε μετά από λίγες ώρες», συμπλήρωσε.  

Δείτε φωτογραφία από το δυστύχημα

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, πρόσθεσε, υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό και τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 48mg% αντί 22mg%, που είναι το επιτρεπτό όριο, ενώ δεν ήταν κάτοχος κυπριακής άδειας οδηγού και οδηγούσε χωρίς ασφάλεια.

Νεκροψία στη σορό του θύματος, που έφερε προστατευτικό κράνος, διενήργησε το μεσημέρι η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα, σύμφωνα με την οποία, ο θάνατος του προήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολλαπλών κακώσεων.

Ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την πενθήμερη προσωποκράτηση του για αδικήματα που αφορούν στην πρόκληση θανάτου από αμέλεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οδήγηση χωρίς άδεια και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, πρόκειται για το 14ο θύμα της ασφάλτου, σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού κατά το 2025.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά τις σχέσεις της Κύπρου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τη Λάνα Νουσεϊμπέχ, Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

