Θανατηφόρο τροχαίο: Χωρίς άδεια, ασφάλεια και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 41χρονος - Όσα κατέδειξε η νεκροτομή του άτυχου Γιώργου

Όπως δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:30, όταν ο οδηγός βαν αυτοκινήτου εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του άτυχου 51χρονου, στην υπέργεια γέφυρα της Μονής.

«Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε μετά από λίγες ώρες», συμπλήρωσε.

Δείτε φωτογραφία από το δυστύχημα

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, πρόσθεσε, υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό και τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 48mg% αντί 22mg%, που είναι το επιτρεπτό όριο, ενώ δεν ήταν κάτοχος κυπριακής άδειας οδηγού και οδηγούσε χωρίς ασφάλεια.

Νεκροψία στη σορό του θύματος, που έφερε προστατευτικό κράνος, διενήργησε το μεσημέρι η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα, σύμφωνα με την οποία, ο θάνατος του προήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολλαπλών κακώσεων.

Ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την πενθήμερη προσωποκράτηση του για αδικήματα που αφορούν στην πρόκληση θανάτου από αμέλεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οδήγηση χωρίς άδεια και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, πρόκειται για το 14ο θύμα της ασφάλτου, σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού κατά το 2025.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ