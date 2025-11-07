«Ο ουρανός είναι το όριο»: Κύπρος και ΗΑΕ ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το επόμενο έτος επιθυμεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια ουσιαστική και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή, ενώ η κ. Νουσεϊμπέχ σημείωσε ότι οι σχέσεις της Κύπρου τόσο με το Ισραήλ όσο και με άλλες αραβικές χώρες την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Γάζας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι διμερείς σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι από την κυπριακή πλευρά υπάρχει σαφής πολιτική δέσμευση ώστε να γίνουν πολλά περισσότερα.

«Τα ΗΑΕ, για εμάς, είναι ο πιο αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος στον Κόλπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημοσίως για την υποστήριξη. Συνεργαζόμαστε για την “Αμάλθεια”, τον ανθρωπιστικό διάδρομο. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για τις μονάδες αφαλάτωσης. Ήταν πραγματικά δύσκολες και απαιτητικές στιγμές, και η άμεση ανταπόκρισή σας σημαίνει πολλά για εμάς», σημείωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κ. Νουσεϊμπέχ επισκέπτεται την Κύπρο σε μια πολύ σημαντική στιγμή, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε ο πρεσβευτής σας στις Βρυξέλλες και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Αλλά θέλουμε η προεδρία μας να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή, με έμφαση στα αποτελέσματα, και επίσης να δούμε σε διμερές επίπεδο τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής ασφάλειας, αλλά και στην οικονομία, τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά τις σχέσεις της Κύπρου με τα ΗΑΕ», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να υποδεχτεί τον Πρόεδρο των ΗΑΕ το συντομότερο δυνατό, όπως συζητήθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία τους πριν από την αναχώρηση για τη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Από την πλευρά της, η Εμιρατινή Υφυπουργός είπε ότι μόλις επέστρεψε από το λιμάνι της Λεμεσού, όπου είδε μαζί με την ομάδα της τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τη Λάρνακα, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου που έχει θεσπιστεί.

Πρόσθεσε ότι στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, εξήραν το «απίστευτο έργο» της κυπριακής κυβέρνησης, «βοηθώντας τον λαό της Γάζας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο», ενώ παράλληλα προέτρεψαν να επεκταθεί αυτή η διαδρομή κατά την περίοδο ανασυγκρότησης, ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάκαμψης της Γάζας.

«Πιστεύουμε ότι η Κύπρος και οι σχέσεις της τόσο με το Ισραήλ όσο και με αραβικές χώρες όπως η δική μας την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για αυτές τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Γάζας», συνέχισε.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συλλογική μας ασφάλεια είναι πλέον αλληλεξαρτώμενη και χρειαζόμαστε ένα σταθερό σχέδιο ανάπτυξης στη Γάζα. Όσον αφορά το ψήφισμα του ΟΗΕ που συζητείται αυτή τη στιγμή, όλοι συμβάλλουμε ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι παράμετροι, και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά φέρνοντάς σε αυτό το σημείο της κατάπαυσης του πυρός και της πολιτικής διαδικασίας, είπε η κ. Νουσεϊμπέχ.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «η δουλειά για να γίνει αυτό πραγματικότητα αρχίζει τώρα και αυτό που είδα εδώ σήμερα με την ομάδα βοήθειάς μας καθιστά για μένα πολύ σαφές ότι η Κύπρος πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό και να συνεχίσει να το κάνει».

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, η κ. Νουσεϊμπέχ είπε ότι τα ΗΑΕ έχουν ήδη στείλει ανιχνευτές στο διάστημα, σχολιάζοντας ότι «ο ουρανός δεν είναι το όριο, το διάστημα είναι το όριο για τις σχέσεις μας», μια άποψη που, όπως είπε, συμμερίζεται και ο Πρόεδρος των ΗΑΕ.

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της προεδρίας σας είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Είμαστε εδώ για να δείξουμε, ως η πρώτη χώρα που ήρθε στην Κύπρο, καθώς αναλαμβάνετε την προεδρία, την υποστήριξή μας με όποιον τρόπο απαιτείται», υπογράμμισε περαιτέρω.

Πρόσθεσε ότι η οικονομική συνεργασία πρέπει να αυξηθεί σε διμερές επίπεδο, με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ να αποτελεί κάτι που τα ΗΑΕ θα ήθελαν να δουν να επιτυγχάνεται υπό την προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ.

«Η ΕΕ μιλά σήμερα για οικονομική ανταγωνιστικότητα και διαφοροποίηση των σχέσεών της με άλλες χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική προεδρία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, όπως είναι σαφές στο πρόγραμμά σας, θα θέλαμε να δούμε αυτό να υλοποιείται και κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα όσον αφορά τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων, είτε με την Ινδία είτε με χώρες όπως η δική μας που είναι οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί στον Κόλπο», εξήγησε περαιτέρω.

Η Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, καθώς και στην λειψυδρία, «μια κρίσιμη πρόκληση που αντιμετωπίζει ολόκληρη η περιοχή, όχι μόνο εσείς, επομένως ο κοινός τεχνολογικός χώρος σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε».

Αναφερόμενη στα περιφερειακά πολιτικά θέματα, είπε ότι για την οικονομία, την τεχνολογία και την καινοτομία χρειάζεται ένα σταθερό γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε μαζί, όχι μόνο για τα ζητήματα της περιοχής μας, της Γάζας, του Σουδάν και άλλων τμημάτων της περιοχής, αλλά και για τα δικά σας ζητήματα σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, νομίζω ότι ένα κοινό αίσθημα συλλογικής ασφάλειας και η κοινή μας ιδέα για το πώς θα πρέπει να είναι η στρατηγική αυτονομία και για τις δύο χώρες μας είναι κάτι που μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε», κατέληξε.

