Αναβλητικότητα: Τι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε

Οι προθεσμίες τρέχουν, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και η λίστα με τα «πρέπει» δεν τελειώνει ποτέ… Και όμως, αντί να ξεκινήσετε, μπορεί να βρίσκεστε να τακτοποιείτε την ντουλάπα ή να σχεδιάζετε ένα ταξίδι. Η αναβλητικότητα έχει χτυπήσει την πόρτα σας.

Γιατί αναβάλλουμε;

Η απλή εξήγηση είναι ότι ο εγκέφαλος αναζητά άνεση και αποφεύγει την καταπόνηση. Εκείνη η εργασία που δεν ξεκινάτε πιθανόν σας φαίνεται βαρετή, δύσκολη ή κουραστική. Ως αποτέλεσμα, καταφεύγετε σε άμεσες «ανταμοιβές» όπως scrolling στο κινητό, σνακ ή κουβέντες με φίλους — μικρές δόσεις ντοπαμίνης που μειώνουν την ενόχληση του να κάνετε κάτι που δεν θέλετε.

Μικρές δόσεις αναβλητικότητας μπορεί να είναι ευεργετικές, δίνοντας χρόνο στον εγκέφαλο να επεξεργαστεί ιδέες. Ωστόσο, συχνά οδηγούν σε άγχος, ενοχές και αυξημένη πίεση για να ολοκληρώσουμε τα αναβληθέντα.

5 λόγοι που αναβάλλουμε

Φόβος αποτυχίας: Προτιμάτε να μην ξεκινήσετε, παρά να κάνετε κάτι λάθος. Πλήξη: Η εργασία δεν σας ενθουσιάζει ή σας φαίνεται βαρετή. «Δουλεύω καλύτερα υπό πίεση»: Πιστεύετε ότι αποδίδετε όταν σας κυνηγάει ο χρόνος, αλλά τελικά προκαλείτε πανικό. Δυσκολία στην εκτέλεση: Δεν ξέρετε πού να ξεκινήσετε ή αμφιβάλετε για τις ικανότητές σας. Αντιπερισπασμοί: Ειδοποιήσεις, εφαρμογές και emails σας αποσπούν.

Οι τύποι αναβλητικότητας

Ο τελειομανής: Εστιάζει υπερβολικά στις λεπτομέρειες και θέλει τα πάντα τέλεια πριν ξεκινήσει.

Ο υπό πίεση: Περιμένει την τελευταία στιγμή για να συγκεντρωθεί, αλλά τελικά γεμίζει άγχος.

Ο ονειροπόλος: Σχεδιάζει πολλά αλλά δυσκολεύεται να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει.

Ο αναζητών διασκέδαση: Αποφεύγει τα βαρετά καθήκοντα για πιο ευχάριστες δραστηριότητες.

Ο πολυάσχολος: Γεμάτο πρόγραμμα χωρίς προτεραιότητες, μπερδεύοντας τη δραστηριότητα με την παραγωγικότητα.

Ο παραγωγικός αναβλητικός: Επιλέγει δραστηριότητες που φαίνονται σημαντικές αλλά δεν είναι προτεραιότητες.

Πώς να νικήσετε την αναβλητικότητα

Τεχνική Pomodoro: Δουλέψτε 25 λεπτά αδιάκοπα και κάντε διάλειμμα 5 λεπτών. Επαναλάβετε για να ξεκινήσετε και να παρακινήσετε τον εαυτό σας. Απομακρύνετε αντιπερισπασμούς: Κλείστε ειδοποιήσεις, αφήστε το κινητό σε άλλο δωμάτιο και οργανώστε τον χώρο εργασίας σας. Ορίστε προθεσμία: Αν ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στην επείγουσα δράση, δώστε στον εαυτό σας χρονικό όριο. Κάντε το ξεκίνημα εύκολο: Μην σκέφτεστε την ολοκλήρωση — απλώς ξεκινήστε. Γράψτε μία πρόταση ή ανοίξτε το έγγραφο. Η αρχή είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Μέθοδος 3-2-1: Αν κολλάτε, κάντε αντίστροφη μέτρηση 3…2…1… και ξεκινήστε την εργασία άμεσα.

Με αυτές τις στρατηγικές, η αναβλητικότητα γίνεται πιο διαχειρίσιμη και μπορείτε να προχωρήσετε στις υποχρεώσεις σας χωρίς άγχος.