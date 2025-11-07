Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πότε αρχίζεις να γερνάς πραγματικά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

 07.11.2025 - 15:44
Πότε αρχίζεις να γερνάς πραγματικά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Όχι, δεν είναι όταν χρειάζεσαι τρεις μέρες για να συνέλθεις από μια βραδινή έξοδο.

Για χρόνια πιστεύαμε ότι το «να μεγαλώνεις» σημαίνει να αφήνεις πίσω σου τη διασκέδαση, τις αυθόρμητες αποφάσεις και τις βραδινές εξόδους. Να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες φράσεις στο λεξιλόγιό σου ή να μην έχεις πλέον την αντοχή να ακολουθήσεις σε πράγματα που ίσως προτείνουν οι φίλοι σου. Όμως η επιστήμη έχει άλλη άποψη. Το πότε αρχίζεις να γερνάς δεν είναι τόσο απλό και σίγουρα δεν έχει να κάνει μόνο με την ημερομηνία γέννησής σου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το γήρας δεν ξεκινά σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Οι επιστήμονες λένε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τον ρυθμό με τον οποίο γερνά το σώμα μας, με σωστή διατροφή, ύπνο, άσκηση και, φυσικά, φροντίδα του εαυτού μας (η αντηλιακή δεν είναι προαιρετική). Μπορεί να μην σταματά ο χρόνος, αλλά μπορούμε να του καθυστερήσουμε λίγο την πορεία.

Έρευνες δείχνουν πως οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν και φαίνονται νεότεροι απ’ ό,τι πριν 20 χρόνια. Η έννοια του “παλιού” έχει αλλάξει· στα 60 μπορείς να είσαι πιο δραστήριος, δημιουργικός και γεμάτος ενέργεια από κάποιον στα 30. Και αυτό δεν είναι υπερβολή – είναι επιστήμη. Όλα εξαρτώνται από τη βιολογική σου ηλικία, δηλαδή από το πώς “αισθάνονται” τα κύτταρά σου, όχι το ημερολόγιο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το μυαλό παίζει καθοριστικό ρόλο. Όσο πιο πολύ πιστεύεις ότι «γερνάς», τόσο πιο γρήγορα το νιώθεις. Οι αρνητικές αντιλήψεις για την ηλικία επιταχύνουν τη φθορά, ενώ η θετική στάση και η ψυχική ισορροπία έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

 

Οπότε, την επόμενη φορά που θα σκεφτείς ότι «έχεις μεγαλώσει», θυμήσου ότι η ηλικία είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας. Ο χρόνος μπορεί να περνά, αλλά το αν νιώθεις νέος ή όχι, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα.

 
 
 

