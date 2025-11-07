Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 07.11.2025 - 22:21
Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Θανατηφόρο τροχαίο: Ιδού τα αδικήματα αντιμετωπίζει ο 41χρονος που παρέσυρε στον θάνατο τον άτυχο Γιώργο

 07.11.2025 - 22:01
ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

