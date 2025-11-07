Φόνος Δημοσθένους: Τα νέα στοιχεία που «καίνε» τον 30χρονο κατάδικο - Οι κλήσεις και η αμοιβή

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, το πρωί της Παρασκευής ο κατάδικος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου με τους ανακριτές να ζητούν την επιπλέον κράτησή του για άλλες έξι μέρες. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εξεταστής, ο 30χρονος ήταν το πρόσωπο που ασκούσε πιέσεις ώστε να εξασφαλιστεί μοτοσικλέτα για τη διαφυγή των δραστών. Επιπλέον φαίνεται να προσέγγισε τηλεφωνικά κι άλλο πρόσωπο για να μεταφέρει τη μοτοσικλέτα στη Λάρνακα έναντι αμοιβής 200 ευρώ.

«Ο ίδιος δεν ασχολήθηκε ξανά με το θέμα. Δέχθηκε τηλεφωνήματα από το σταθερό τηλέφωνο των κεντρικών φυλακών και του έλεγαν ότι τον ψάχνει ο ύποπτος».

Ο ύποπτος εξακολουθεί να δηλώνει στην Αστυνομία πως ό,τι έχει να πει θα το πει στο δικαστήριο.

Έρχονται στην Κύπρο οι άλλοι δύο

Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να φτάσουν Κύπρο τα δύο ξαδέλφια ηλικίας 28 ετών, που συνελήφθησαν μετρά από επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο ύποπτοι είχαν φύγει από την Κύπρο, αμέσως μετά τη διάπραξη της δολοφονίας. Από τα στοιχειά και μαρτυρίες που εξασφάλισαν οι ανακριτές, ο ένας φέρεται να είναι ο οδηγός του βαν οχήματος στο οποίο επέβαινε ο εκτελεστής και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη μοτοσικλέτα.

Ο δεύτερος ύποπτος εκτιμάται ότι είναι το πρόσωπο που βοήθησε τον εκτελεστή και τον οδηγό του να διαφύγουν από τον Άγιο Τύχωνα.

