Θανατηφόρο τροχαίο: Ιδού τα αδικήματα αντιμετωπίζει ο 41χρονος που παρέσυρε στον θάνατο τον άτυχο Γιώργο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο τροχαίο: Ιδού τα αδικήματα αντιμετωπίζει ο 41χρονος που παρέσυρε στον θάνατο τον άτυχο Γιώργο

 07.11.2025 - 22:01
Θανατηφόρο τροχαίο: Ιδού τα αδικήματα αντιμετωπίζει ο 41χρονος που παρέσυρε στον θάνατο τον άτυχο Γιώργο

Χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς ασφάλεια και υπο την επήρεια αλκοόλης οδηγούσε ο 41χρονος από την Βουλγαρία που παρέσυρε στον θάνατο τον 51χρονο Γιώργο Γεώργιου.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, το φοβερό θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη χθες βράδυ στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, πλησίον της αερογέφυρας της Μονής όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο 41χρονος οδηγός του βαν οχήματος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με τον μοτοσικλετιστή.

«Ψες η ώρα 8 και 30 τη νύκτα …. Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε ο Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους.

Ο Γεωργίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού. Μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Χειροπέδες στον 41χρονο

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλη με ένδειξη 48mg αντί του επιτρεπόμενου 22mg. Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες και το μεσημέρι οδηγήθηκε εναντίον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο 5 ημερών.

«Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οδήγησης χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια. Φαίνεται όπως είπε, να μην είναι κάτοχος κυπριακής άδειας οδήγησης».
Μάριος Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού

Η νεκροτομή κατέδειξε βίαιη σύγκρουση

Στον άτυχο 51χρονο διενεργήθηκε νεκροτομή από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα. Όπως κατέδειξε η εξέταση ο θάνατος του επήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολλαπλών κακώσεων εξαιτίας του δυστυχήματος.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

ΠτΔ: Χαιρετίζει απόφαση Νορβηγίας για άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου - «Σημαντικό βήμα»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλιδης χαιρέτισε την Παρασκευή την απόφαση της Νορβηγίας να ανοίξει αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

