Θανατηφόρο τροχαίο: Ιδού τα αδικήματα αντιμετωπίζει ο 41χρονος που παρέσυρε στον θάνατο τον άτυχο Γιώργο

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, το φοβερό θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη χθες βράδυ στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, πλησίον της αερογέφυρας της Μονής όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο 41χρονος οδηγός του βαν οχήματος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με τον μοτοσικλετιστή.

«Ψες η ώρα 8 και 30 τη νύκτα …. Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά», ανέφερε ο Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους.



Ο Γεωργίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού. Μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Χειροπέδες στον 41χρονο

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλη με ένδειξη 48mg αντί του επιτρεπόμενου 22mg. Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες και το μεσημέρι οδηγήθηκε εναντίον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο 5 ημερών.



«Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οδήγησης χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια. Φαίνεται όπως είπε, να μην είναι κάτοχος κυπριακής άδειας οδήγησης».

Μάριος Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού

Η νεκροτομή κατέδειξε βίαιη σύγκρουση

Στον άτυχο 51χρονο διενεργήθηκε νεκροτομή από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα. Όπως κατέδειξε η εξέταση ο θάνατος του επήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία πολλαπλών κακώσεων εξαιτίας του δυστυχήματος.

