Παραμυθένιες εικόνες από τη Βιέννη: Άνοιξε η πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη για το 2025 - Δείτε βίντεο

Σηματοδοτώντας την έναρξη της σεζόν και φέτος, η Βιέννη ξεκίνησε νωρίς ανοίγοντας την Χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι Schönbrunn, την πρώτη από τις 14 της πόλης και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη για το 2025. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου φωταγωγήθηκε και προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια μαγική εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη γιορτινά στολίδια και χειροποίητα προϊόντα.

Έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, ο προαύλιος χώρος του Ανακτόρου Σενμπρούν μεταμορφώνεται για άλλη μια φορά σε έναν μαγικό κόσμο εμπειριών για μικρούς και μεγάλους.



Αμέτρητα φώτα, 95 όμορφοι διακοσμημένοι πάγκοι, ξύλινα σπιτάκια και μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά χειροτεχνήματα, τοπική κουζίνα και ξεχωριστές εμπειρίες για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων – προσκαλώντας τους επισκέπτες να θαυμάσουν, να απολαύσουν και να χαλαρώσουν.

Στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Παλατιού Schönbrunn, οι μικροί επισκέπτες βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκτός από το δωρεάν πατινάζ στο παγοδρόμιο, διάφορα παιχνίδια, ειδικά σχεδιασμένα παιδικά μενού σε προσιτές τιμές, καρουζέλ, μαγευτικά παιχνίδια και δημιουργικά εργαστήρια πυροδοτούν την προσμονή για τα Χριστούγεννα και κάνουν τα μάτια μικρών και μεγάλων να λάμψουν.

Άνοιξε και η Weihnachtsmarkt στο Μόναχο

Η χριστουγεννιάτικη σεζόν στη βαυαρική πρωτεύουσα σήκωσε αυλαία κι εκείνη νωρίς φέτος, μία μέρα μετά τη Βιέννη, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με την πρώτη Weihnachtsmarkt στο Μόναχο.



Στον ιστορικό χώρο του Ausbesserungswerk στη Freimann, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία Christmas Markets: ένα μείγμα νοσταλγίας, διασκέδασης και θεαματικών εγκαταστάσεων που θυμίζει μικρό θεματικό πάρκο για όλες τις ηλικίες.



Η ομορφότερη περίοδος του χρόνου λοιπόν πλησιάζει και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, ξεκινούν να φορούν τα γιορτινά τους και να μας ξεσηκώνουν.

