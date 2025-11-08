Ecommbx
Γιατί δεν βλέπουμε σχεδόν ποτέ κινητά τηλέφωνα στα όνειρα: Η εξήγηση για το «παράδοξο» του ύπνου
Γιατί δεν βλέπουμε σχεδόν ποτέ κινητά τηλέφωνα στα όνειρα: Η εξήγηση για το «παράδοξο» του ύπνου

 08.11.2025 - 12:21
Παρότι τα κινητά κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας, εμφανίζονται σπάνια, έως καθόλου, στα όνειρά μας. Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί το υποσυνείδητό μας «αγνοεί» την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του REM ύπνου (το στάδιο όπου βλέπουμε έντονα όνειρα, η εγκεφαλική δραστηριότητα είναι αυξημένη και οι μύες του σώματος παραλύουν προσωρινά), το μυαλό μας «απελευθερώνεται» από τη λογική και δημιουργεί έναν δικό του κόσμο, όπου βιώνουμε ιστορίες, πρόσωπα και καταστάσεις που συχνά φαίνονται παράλογες.

Αν και δεν τα θυμόμαστε πάντα, ονειρευόμαστε σχεδόν κάθε φορά που κοιμόμαστε. Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες βλέπουν όνειρα που εκτυλίσσονται σε οικεία περιβάλλοντα (σπίτι, δουλειά) και με γνωστά πρόσωπα, ενώ οι άνδρες βλέπουν πιο συχνά εξωτερικούς χώρους και αγνώστους.

Γιατί δεν βλέπουμε κινητά τηλέφωνα στα όνειρα μας;

Παρά τη συνεχή παρουσία των κινητών στη ζωή μας, οι μελέτες δείχνουν ότι μόνο το 2,7% των ανδρών και το 3,5% των γυναικών βλέπουν τηλέφωνα στα όνειρά τους. Το υποσυνείδητο, φαίνεται, δεν δίνει τόση σημασία στις συσκευές επικοινωνίας όσο στις τεχνολογίες που επηρεάζουν σωματικά τον άνθρωπο.

Ο ερευνητής Dr. Kelly Bulkeley εξηγεί στο Psychology Today: «Οι τεχνολογίες μεταφοράς, όπως τα αυτοκίνητα, τα πλοία ή τα αεροπλάνα, έχουν πιο έντονη σωματική επίδραση, κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται πιο βαθιά στα όνειρά μας».


Με άλλα λόγια, η κίνηση και η αίσθηση του χώρου που βιώνουμε σε ένα αυτοκίνητο ή αεροπλάνο είναι πιο «ζωντανές» εμπειρίες για τον εγκέφαλο απ' ό,τι η χρήση μιας οθόνης. Ο Dr. Bulkeley επισημαίνει: «Η πιο συχνά εμφανιζόμενη τεχνολογία στα όνειρα είναι αυτή που εφευρέθηκε πριν από εκατό χρόνια, ο εσωτερικός κινητήρας καύσης».

Η «θεωρία προσομοίωσης της απειλής»

Η συγγραφέας Άλις Ρομπ, στο βιβλίο της «Why We Dream», υποστηρίζει τη λεγόμενη «θεωρία προσομοίωσης απειλής»: «Τα όνειρα μας βοηθούν να εξασκούμε τους φόβους και τις ανησυχίες μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σαν προπόνηση για στρεσογόνα γεγονότα της πραγματικής ζωής».
Γι' αυτό, προσθέτει, οι άνθρωποι ονειρεύονται περισσότερο καταστάσεις επιβίωσης ή σύγκρουσης, παρά δραστηριότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή ή η χρήση τηλεφώνου, στοιχεία πολύ πρόσφατα στην ανθρώπινη ιστορία.

Πηγή: gazzetta.gr

