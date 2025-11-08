Ecommbx
Προς «λουκέτο» η Shein: Προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας, βαριά πρόστιμα και έρευνα για «κούκλες παιδιών» - Βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

 08.11.2025 - 12:37
Από τη λάμψη της παγκόσμιας επιτυχίας στο μάτι του κυκλώνα, η Shein αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες και πρόστιμα στη Γαλλία, απειλώντας τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η κινεζική εταιρεία fast fashion, Shein, βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κρίσης στη Γαλλία, μετά την επιβολή τριών προστίμων συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση κανονισμών σχετικά με cookies, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και απόκρυψη στοιχείων σχετικά με τη χρήση πλαστικών μικροϊνών στα ρούχα της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Shein στη χώρα, μετά την έναρξη έρευνας για πώληση κούκλων σεξ που μοιάζουν με παιδιά μέσω της πλατφόρμας.

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις κατά της Shein

Από την ανακοίνωση της άφιξής της, στις αρχές Οκτωβρίου, η Shein βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις στη Γαλλία. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και ενώσεις κατηγόρησαν την εταιρεία ότι καταστρέφει μικρές επιχειρήσεις και πλήττει την τοπική αγορά εργασίας.

Η πρώην υφυπουργός Εμπορίου, Véronique Louwagie, δήλωσε για τη Shein: «Πλήττει τη "ραχοκοκαλιά" της γαλλικής οικονομίας», ενώ η δήμαρχος του Παρισιού, Anne Hidalgo, έκανε λόγο για «αθέμιτο και καταστροφικό μοντέλο».

Στις 5 Νοεμβρίου, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, όπου εγκαινιάστηκε το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein. Τα συνθήματα «Ντροπή στη Shein» κυριαρχούσαν, την ώρα που καταναλωτές σχημάτιζαν ουρές για να μπουν στο νέο κατάστημα.

 

Η απάντηση της Shein

Η εταιρεία υπεραμύνεται του επιχειρηματικού της μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή «κατά παραγγελία» μειώνει τη σπατάλη και καθιστά τη λειτουργία της πιο βιώσιμη. Παράλληλα, τονίζει πως τα φυσικά της καταστήματα θα δημιουργήσουν 200 νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Για να αντιμετωπίσει τη σφοδρή πολιτική πίεση, η εταιρεία προσέλαβε Γάλλους συμβούλους υψηλού προφίλ, όπως τον πρώην υπουργό Εσωτερικών, Christophe Castaner, ενώ ο εκτελεστικός πρόεδρος Donald Tang πραγματοποιεί περιοδεία στη χώρα προσπαθώντας να κοπάσει την οργή.

Τι λέει η γαλλική κυβέρνηση

Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση ανακοίνωσε: «Κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση προχωρά στην αναστολή της Shein για όσο απαιτείται, ώστε να αποδείξει πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς μας».

Μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αναμένεται έκθεση προόδου από τους υπουργούς που παρακολουθούν την υπόθεση.

Πηγή: gazzetta.gr

