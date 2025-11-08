Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε πως είναι άλλοι που δεν θέλουν την αλλαγή και θα γκρεμίσουν το σύστημα, υποδεικνύοντας την Υπουργό.

Την ίδια ώρα επεσήμανε πως τα σχολεία είναι υποστελεχωμένα διοικητικά, αφού όπως είπε, η Υπουργός επιμένει να έχει αποσπασμένους εκπαιδευτικούς αλλού.

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ επανέλαβε πως το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι αξιοκρατικό με αντικειμενικά κριτήρια, υποστηρίζοντας πως η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει επί μιας ελλειμματικής πρότασης.

Αθηνά Μιχαηλίδου: Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μηδενίζουν τα πάντα σε ότι αφορά το νέο σύστημα αξιολόγησης

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μηδενίζουν τα πάντα και δεν συζητούν παρά μόνο όταν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους και αυτό δεν είναι δημοκρατική προσέγγιση, δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο, χαρακτήρισε εμμονή των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το να μην θέλουν να συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.

Σημείωσε ότι όσο περνά ο καιρός, οι οργανώσεις προβάλλουν και νέα αιτήματα, για τα οποία δεν είχε γίνει λόγος το προηγούμενο διάστημα, κατά τη συζήτηση της κυβερνητικής πρότασης.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αρμοδίως και υπεύθυνα, παρέδωσε την πρόταση αλλαγμένη τρεις φορές και τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλες αλλαγές από πλευράς της.

Η κυρία Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι η πρόταση για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι ολοκληρωμένη και επιστημονικά.

Πηγή: news.rik.cy