Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Μετά τα διαβήματα που έγιναν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σχετικά με περιστατικό παρενόχλησης από τις κατοχικές δυνάμεις Ελληνοκύπριου γεωργού που είχε εισέλθει στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει το χωράφι του το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι υπήρξε συνεννόηση με τα ΗΕ και ότι δε θα υπάρξει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Είχαμε ενημέρωση ότι διευθετήθηκε το θέμα και ελπίζουμε ότι δε θα επαναληφθεί το μέλλον», ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου.