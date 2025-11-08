Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

 08.11.2025 - 18:01
Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

Μετά την απαγόρευση των power banks στις αποσκευές, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν τώρα και νέα συσκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυτή η αεροπορική εταιρεία απαγορεύει τα power banks στις πτήσεις

Συγκεκριμένα, οι αεροπορικές εταιρείες, Taiwanese EVA Air, UNI Air και Tigerair ανακοίνωσαν πως δεν επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση ασύρματων ακουστικών στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο.

Ο λόγος είναι πως οι θήκες φόρτισης περιέχουν μπαταρία λιθίου, η οποία φορτίζεται συνεχώς όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. Πλέον, οι επιβάτες υποχρεούνται να τα μεταφέρουν μόνο στις χειραποσκευές.

Τα περιστατικά που οδήγησαν στην απαγόρευση των ασύρματων ακουστικών

Η απόφαση ήρθε μετά από σειρά περιστατικών φωτιάς μέσα σε αεροσκάφη, τα οποία προκλήθηκαν από χαλασμένα power banks. Οι μπαταρίες λιθίου μπορούν, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, να παράγουν ακραία θερμότητα και να προκαλέσουν έκρηξη ή ανάφλεξη.

Η Tigerair εξήγησε: «Για λόγους ασφαλείας, ηλεκτρονικές συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου, όπως θήκες φόρτισης ακουστικών και φορητοί ανεμιστήρες, μπορούν να μεταφέρονται μόνο στην καμπίνα και όχι στις αποσκευές».

Αντίστοιχα, η UNI Air ανέφερε ότι τα Bluetooth ακουστικά ταξινομούνται ως «φορητές ηλεκτρονικές συσκευές» (PED) και απαγορεύεται να μπουν στο χώρο αποσκευών.

Τι ισχύει σε διάφορες χώρες με τα ασύρματα ακουστικά

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, χαρακτηρίζοντας τη θήκη φόρτισης ως power bank και απαγορεύοντας αυστηρά τη μεταφορά της στις παραδιδόμενες αποσκευές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Civil Aviation Authority (CAA) δεν έχει επιβάλει καθολική απαγόρευση, αλλά συνιστά οι συσκευές με μπαταρίες λιθίου να μην τοποθετούνται ποτέ στις αποσκευές του αμπαριού. Οι περισσότερες εταιρείες επιτρέπουν φορητούς φορτιστές έως 100Wh, υπό την προϋπόθεση ότι η ένδειξη αναγράφεται καθαρά στη συσκευή.

Ο παράξενος κανόνας για τα κινητά τηλέφωνα στα αεροδρόμια
Πρόσφατα, επιβάτες προειδοποιήθηκαν για έναν άγνωστο κανόνα σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα. Αν η συσκευή δεν έχει μπαταρία και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τον έλεγχο ασφαλείας, ενδέχεται να κατασχεθεί.

Σύμφωνα με το GOV.UK: «Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρονικές σας συσκευές είναι φορτισμένες πριν ταξιδέψετε. Αν δεν ενεργοποιούνται όταν σας ζητηθεί, δεν θα επιτραπεί να τις πάρετε στο αεροσκάφος».

Πηγή: gazzetta.gr

 

