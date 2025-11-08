Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές στα βορειοδυτικά του νησιού. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Σταδιακά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.