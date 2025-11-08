Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

 08.11.2025 - 19:15
Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές στα βορειοδυτικά του νησιού. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Σταδιακά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη
Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα
Ταξιδεύετε; Προσοχή στους πορτοφολάδες - Αυτά είναι τα τουριστικά hotspots όπου δρουν - Ποια αξιοθέατα είναι στην κορυφή - Λίστα
Μεγάλη και γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει 400.000 μοντέλα - Κίνδυνος να φύγουν οι τροχοί εν κινήσει - Βίντεο
Αυτό το δίευρο μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ - Το σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο - Δείτε φωτογραφία
Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύγκρουση με περιπολικό: Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που εγκατέλειψε τη σκηνή – Τι διαφάνηκε σε σχέση με εντοπισμό οπλισμού στην περιοχή

 08.11.2025 - 18:50
Επόμενο άρθρο

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων - Καταγγελία από πατέρα μαθήτριας

 08.11.2025 - 19:40
ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

  •  08.11.2025 - 11:13
Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  08.11.2025 - 18:10
Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

  •  08.11.2025 - 15:33
Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη

Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη

  •  08.11.2025 - 16:53
Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

  •  08.11.2025 - 19:15
Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα

Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα

  •  08.11.2025 - 16:20
Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

  •  08.11.2025 - 18:01
Σύγκρουση με περιπολικό: Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που εγκατέλειψε τη σκηνή – Τι διαφάνηκε σε σχέση με εντοπισμό οπλισμού στην περιοχή

Σύγκρουση με περιπολικό: Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που εγκατέλειψε τη σκηνή – Τι διαφάνηκε σε σχέση με εντοπισμό οπλισμού στην περιοχή

  •  08.11.2025 - 18:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα