Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων - Καταγγελία από πατέρα μαθήτριας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο συλληφθείς διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία πατέρα 15χρονης μαθήτριας, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες ανήλικων παιδιών από το κινητό του τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 40χρονου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ ο εκπαιδευτικός αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με νεότερη εημέρωση, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (11/11) ζήτησε και έλαβε ο 40χρονος καθηγητής ειδικού σχολείου στην περιοχή της Πάτρας, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 15χρονης μαθήτριας και του πατέρα της ότι της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του.

Ο ίδιος φαίνεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η μαθήτρια είδε τις φωτογραφίες κατά λάθος, καθώς της έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Πηγή: newsbomb.gr