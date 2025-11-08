Ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου εξέδωσε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, τα εντάλματα εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για τα “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας” και τη “γενοκτονία” που φέρεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και για την επίθεση εναντίον του πλοίου της “Κυβερνητικής Φιλοπαλαιστινιακής Πρωτοβουλίας Sumud”, που συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας αναφέρει πως, βάσει των άρθρων 76 και 77 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, τα στοιχεία της έρευνας τεκμηριώνουν «συστηματικά εγκλήματα εναντίον αμάχων, επιθέσεις σε νοσοκομεία και αποκλεισμό της Γάζας που εμπόδισε την ανθρωπιστική βοήθεια».

Στην εκτενή ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε σειρά επιθέσεων, όπως τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου el-Ehli Baptist στις 17 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 500 άτομα, τη δολοφονία της 6χρονης Hind Receb με 335 σφαίρες από Ισραηλινούς στρατιώτες και την επίθεση στο Νοσοκομείο Τουρκίας–Φιλίας με την Παλαιστίνη στις 21 Μαρτίου 2025.

Η Εισαγγελία αναφέρει ότι η έρευνα ξεκίνησε αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί διεθνούς δικαιοδοσίας, μετά από καταγγελίες Τούρκων και διεθνών ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Οι 37 κατηγορούμενοι δεν βρίσκονται εντός της τουρκικής επικράτειας και για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης, με τη διαδικασία να συνοδεύεται από αιτήματα προς την Interpol.

Η Εισαγγελία διευκρινίζει επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη ΜΙΤ και την Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, ενώ έχουν ληφθεί καταθέσεις από θύματα και ακτιβιστές της αποστολής Sumud που επέστρεψαν στην Τουρκία τον Οκτώβριο του 2025.