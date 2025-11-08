Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈνταλμα σύλληψης Νετανιάχου εξέδωσε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης
ΔΙΕΘΝΗ

Ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου εξέδωσε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης

 08.11.2025 - 20:05
Ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου εξέδωσε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλων 36 Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, η Υπουργός Ασφάλειας Συνόρων Ταμάρα Μπεν Γκβιρ, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ και ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού Νταβίντ Σαάρ Σαλάμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, τα εντάλματα εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για τα “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας” και τη “γενοκτονία” που φέρεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και για την επίθεση εναντίον του πλοίου της “Κυβερνητικής Φιλοπαλαιστινιακής Πρωτοβουλίας Sumud”, που συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας αναφέρει πως, βάσει των άρθρων 76 και 77 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, τα στοιχεία της έρευνας τεκμηριώνουν «συστηματικά εγκλήματα εναντίον αμάχων, επιθέσεις σε νοσοκομεία και αποκλεισμό της Γάζας που εμπόδισε την ανθρωπιστική βοήθεια».

Στην εκτενή ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε σειρά επιθέσεων, όπως τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου el-Ehli Baptist στις 17 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν 500 άτομα, τη δολοφονία της 6χρονης Hind Receb με 335 σφαίρες από Ισραηλινούς στρατιώτες και την επίθεση στο Νοσοκομείο Τουρκίας–Φιλίας με την Παλαιστίνη στις 21 Μαρτίου 2025.

Η Εισαγγελία αναφέρει ότι η έρευνα ξεκίνησε αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί διεθνούς δικαιοδοσίας, μετά από καταγγελίες Τούρκων και διεθνών ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Οι 37 κατηγορούμενοι δεν βρίσκονται εντός της τουρκικής επικράτειας και για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης, με τη διαδικασία να συνοδεύεται από αιτήματα προς την Interpol.

Η Εισαγγελία διευκρινίζει επίσης ότι στο πλαίσιο της έρευνας συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη ΜΙΤ και την Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, ενώ έχουν ληφθεί καταθέσεις από θύματα και ακτιβιστές της αποστολής Sumud που επέστρεψαν στην Τουρκία τον Οκτώβριο του 2025.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη
Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα
Ταξιδεύετε; Προσοχή στους πορτοφολάδες - Αυτά είναι τα τουριστικά hotspots όπου δρουν - Ποια αξιοθέατα είναι στην κορυφή - Λίστα
Μεγάλη και γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει 400.000 μοντέλα - Κίνδυνος να φύγουν οι τροχοί εν κινήσει - Βίντεο
Αυτό το δίευρο μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ - Το σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο - Δείτε φωτογραφία
Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 40χρονο εκπαιδευτικό για πορνογραφία ανηλίκων - Καταγγελία από πατέρα μαθήτριας

 08.11.2025 - 19:40
ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

ΠτΔ για ΑΤΑ: Αισιόδοξος για θετική κατάληξη – «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα»

  •  08.11.2025 - 11:13
Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  •  08.11.2025 - 18:10
Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

Πυρά από ΟΕΛΜΕΚ κατά υπουργού Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Δεν έκανε υπαναχωρήσεις» - Τι δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου

  •  08.11.2025 - 15:33
Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη

Αδιανόητο περιστατικό: Αντί για νοσοκομείο, παρέμεινε στο γήπεδο - Τι συνέβη

  •  08.11.2025 - 16:53
Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

Καιρός: Και υψηλές θερμοκρασίες και βροχές – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Αλλάζει το σκηνικό από βδομάδας

  •  08.11.2025 - 19:15
Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα

Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα

  •  08.11.2025 - 16:20
Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

Μετά τα power bank, αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή - Ποιος ο λόγος

  •  08.11.2025 - 18:01
Σύγκρουση με περιπολικό: Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που εγκατέλειψε τη σκηνή – Τι διαφάνηκε σε σχέση με εντοπισμό οπλισμού στην περιοχή

Σύγκρουση με περιπολικό: Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που εγκατέλειψε τη σκηνή – Τι διαφάνηκε σε σχέση με εντοπισμό οπλισμού στην περιοχή

  •  08.11.2025 - 18:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα