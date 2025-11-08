Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο στη Λευκωσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο στη Λευκωσία

 08.11.2025 - 20:21
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο στη Λευκωσία

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 8/11 σε κτήριο με διαμερίσματα στην παλιά Λευκωσία.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούν για κατάσβεση.

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοικοι βρίσκοντας εντός του διαμερίσματος χωρίς όμως να κινδυνέψουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έγινε κι αυτό στον αυτοκινητόδρομο – Σκουπίδια και πεταμένα ελαστικά άρπαξαν φωτιά προκαλώντας τρόμο στους οδηγούς – Δείτε βίντεο

Η πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία

Γύρω στις 7.30μ.μ. ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στην παλιά Λευκωσία.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Άγιο είχαν τρία άτομα και σκυλάκι που διασώθηκαν από την Πυροσβεστική – Εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα

Τα αίτια της εξετάζονται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Αποκατάσταση ομαλότητας στην νεκρή ζώνη της Δένειας - Οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο κοινοτάρχης από ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Περίπου από τις 2:00 μ.μ. του Σαββάτου και έπειτα αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

