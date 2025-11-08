Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο στη Λευκωσία

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούν για κατάσβεση.

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοικοι βρίσκοντας εντός του διαμερίσματος χωρίς όμως να κινδυνέψουν.

Η πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία

Γύρω στις 7.30μ.μ. ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στην παλιά Λευκωσία.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα αίτια της εξετάζονται.