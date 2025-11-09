Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

 09.11.2025 - 12:07
Το πρωί της Κυριακής (09/11) σήμανε συναγερμός σε Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά την πτώση κυνηγού σε χαράδρα περίπου 50 μέτρων στην περιοχή Γεράσας.

Οι δυνάμεις διάσωσης απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

*κεντρική εικόνα - αρχείο

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

