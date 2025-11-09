Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Οι δυνάμεις διάσωσης απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Δείτε βίντεο

*κεντρική εικόνα - αρχείο