Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP
Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.