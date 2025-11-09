Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες

 09.11.2025 - 12:31
Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 9/11 μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα στη Λεμεσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας 30 ετών.

Βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ενώ ανακρίνονται αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο παρόν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Από τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται να φέρει χτυπήματα.

H πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία

Γύρω στις 10.30π.μ. σήμερα, εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

