Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας 30 ετών.

Βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ενώ ανακρίνονται αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο παρόν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Από τις προκαταρτικές εξετάσεις φαίνεται να φέρει χτυπήματα.

H πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία

Γύρω στις 10.30π.μ. σήμερα, εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας.