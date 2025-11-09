Νεκρή σε διαμέρισμα: Διέμενε με άλλα πρόσωπα – Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο

Ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ νωρίτερα, τόνισε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Όπως εξήγησε ο κ. Κυριάκου, «γύρω στις 11:00 ενημερωθήκαμε από την Υπηρεσία ασθενοφόρων ότι είχαν πάρει κλήση και επισκέφθηκαν διαμέρισμα στην περιοχή ποταμού Γερμασόγειας, όπου εντός του διαμερίσματος υπήρχε γυναίκα 30 ετών, που δεν έφερε τις αισθήσεις τις και όπως διαπιστώθηκε ήταν νεκρή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε έχρηζαν διερεύνησης».

Ερωτηθείς κατά πόσον διέμενε με άλλα πρόσωπα στο διαμέρισμα ο κ. Κυριάκου σημείωσε πως «στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διαμένει τις τελευταίες μέρες μαζί με άλλα πρόσωπα», σημειώνοντας πως οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο.

Την ίδια ώρα ανακρίνονται κάποια πρόσωπα σημείωσε ο κ. Κυριάκου, υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο».

Στο σημείο οι ιατροδικαστές

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και αυτή την ώρα διενεργούνται εξετάσεις από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν εντοπίστηκε έφερε τραύματα στο πρόσωπο ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη τις ανακρίσεις.