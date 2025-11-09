Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξέσπασε σε αγροτική έκταση μεταξύ των κοινοτήτων Γιόλου και Δρύμου και κατέκαυσε τρία περίπου εκτάρια με άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα και δέντρα.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της εργάστηκαν πληρώματα έξι οχημάτων από πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας, ενός οχήματος του Τμήματος Δασών, προωθητές γαιών, ενώ συνέδραμαν και τρία πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε νωρίς το απόγευμα υπό έλεγχο, αλλά οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.

