ΔΙΕΘΝΗ

Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής του BBC και η διευθύνουσα σύμβουλος για μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

 09.11.2025 - 22:29
Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, παραιτήθηκε μετά από κριτική ότι ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές με την επεξεργασία ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκε επίσης, όπως ανακοίνωσε ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.

«Έχουν γίνει λάθη»

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να αποχωρήσω από το BBC μετά από 20 χρόνια. Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών. Συνεργάζομαι με το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στον διάδοχό μου τους επόμενους μήνες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Ντέιβι.

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου για πολλά χρόνια σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω χρόνο στον διάδοχό μου να διαμορφώσει τα σχέδια που θα υλοποιήσει. Σε αυτές τις όλο και πιο πολωμένες εποχές, το BBC έχει μοναδική αξία και εκφράζει το καλύτερο εαυτό μας. Συμβάλλει στο να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ξεχωριστό μέρος, εξαιρετικά ευγενικό και ανεκτικό. Το BBC δεν είναι τέλειο και πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπεύθυνοι. Αν και δεν είναι ο μόνος λόγος, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News συνέβαλε κατανοητά στην απόφασή μου. Συνολικά, η BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη», σημειώνει.

«Θλιβερή ημέρα»

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Το μοντάζ στην ομιλία Τραμπ

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα.

Η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Πηγή: protothema.gr

