Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜάθαμε που θα στηθεί φέτος η Παραμυθούπολη της Λεμεσού - Πότε αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της
LIKE ONLINE

Μάθαμε που θα στηθεί φέτος η Παραμυθούπολη της Λεμεσού - Πότε αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της

 11.11.2025 - 09:07
Μάθαμε που θα στηθεί φέτος η Παραμυθούπολη της Λεμεσού - Πότε αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της

Μάθε όλες τις λεπτομέρειες για το πού και πότε θα λειτουργήσει το Limassol Christmas Land

Mετά την απουσία των τελευταίων χρόνων, η Παραμυθούπολη της Λεμεσού ετοιμάζεται φέτος να επιστρέψει, στην ίδια μοναδική τοποθεσία όπου πραγματοποιείτο τις προηγουμένες φορές, και πιο συγκεκριμένα στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

Η πλατεία του Παλιού Λιμανιού αλλά και η πλατεία Κακογιάννη, αναμένεται αυτές τις γιορτές να πλημμυρίσουν από κόσμο, παιδικές φωνές, λάμψη, και παιχνίδια. Κι αυτό γιατί τα μοναδικά παιχνίδια του luna park Parko Paliatso της Αγίας Νάπας, με σήμα κατατεθέν τον μεγάλο τροχό, άρχισαν ήδη να καταφθάνουν στον χώρο.

Στο Limassol Christmas Land, θα μεταφερθούν ο μεγάλος τροχός, το υπέροχο καρουζέλ, caterpillars, lucky games κ.ά.

Η λαμπερή παραμυθούπολη της Λεμεσού, σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ανοίξει τις πόρτες της πιθανόν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας και την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Το Limassol Christmas Land αναμένεται να παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: Check in Cyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κούλλης Νικολάου: Θα είναι υποψήφιος; Η στήριξη στον Φειδία Παναγιώτου – «Η μόρφωση δεν είναι χαρτί. Είναι μυαλό, έργο…»
Έρχονται πρόστιμα; Νομοσχέδιο για τίναγμα χαλιών και γάβγισμα σκύλου – Πλήθος αντιδράσεων – Διευκρινίσεις από το Υπουργείο
Κραυγή αγωνίας στη Λάρνακα - «Όλες οι πόρτες κλειστές»: Μητέρα στη Λάρνακα γεννά από ώρα σε ώρα - Δεν έχει γάλα και φαγητό για τα παιδιά της
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Noεμβρίου - Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα
Πάρτε ομπρέλες: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη μέχρι την Παρασκευή
Επεισοδιακή σύλληψη: Έπεσε από το μπαλκόνι και χτύπησε στο κεφάλι μόλις αντιλήφθηκε την Αστυνομία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Τμήμα Υδάτων: Απουσία ελέγχων και εταιρείες που δεν τιμολογούνται – Νερό αξίας 58 εκατ. πάει δωρεάν στους τ/κ

 11.11.2025 - 09:03
Επόμενο άρθρο

Κύπρια ηθοποιός θα γίνει μαμά για 2η φoρά - Δείτε φωτογραφίες

 11.11.2025 - 09:17
Ανασχηματισμός: Οι εισηγήσεις, τα σενάρια και οι πολιτικές ισορροπίες – Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά στις αποφάσεις

Ανασχηματισμός: Οι εισηγήσεις, τα σενάρια και οι πολιτικές ισορροπίες – Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά στις αποφάσεις

Η πολιτική σκηνή βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς το ερώτημα του επικείμενου ανασχηματισμού κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός: Οι εισηγήσεις, τα σενάρια και οι πολιτικές ισορροπίες – Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά στις αποφάσεις

Ανασχηματισμός: Οι εισηγήσεις, τα σενάρια και οι πολιτικές ισορροπίες – Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά στις αποφάσεις

  •  11.11.2025 - 06:22
ΑΤΑ: Νέα σύσκεψη συντεχνιών μετά το ναυάγιο - Εξετάζουν τα επόμενα βήματα

ΑΤΑ: Νέα σύσκεψη συντεχνιών μετά το ναυάγιο - Εξετάζουν τα επόμενα βήματα

  •  11.11.2025 - 07:53
Φόνος 30χρονης στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας άλλος ένας - Φόρεσε χειροπέδες 30χρονος

Φόνος 30χρονης στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας άλλος ένας - Φόρεσε χειροπέδες 30χρονος

  •  11.11.2025 - 10:04
Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Τμήμα Υδάτων: Απουσία ελέγχων και εταιρείες που δεν τιμολογούνται – Νερό αξίας 58 εκατ. πάει δωρεάν στους τ/κ

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Τμήμα Υδάτων: Απουσία ελέγχων και εταιρείες που δεν τιμολογούνται – Νερό αξίας 58 εκατ. πάει δωρεάν στους τ/κ

  •  11.11.2025 - 09:03
Νέα απάτη: Προσποιήθηκαν Δήμο και έστελναν τιμολόγια σε πολίτες – Δείτε φωτογραφία

Νέα απάτη: Προσποιήθηκαν Δήμο και έστελναν τιμολόγια σε πολίτες – Δείτε φωτογραφία

  •  11.11.2025 - 08:50
Σιωπή και καθυστέρηση από το Υπουργείο Παιδείας: Χωρίς λύση η ασφαλής παραλαβή μαθητών μετά το σχόλασμα - Ακόμα ... εξετάζεται

Σιωπή και καθυστέρηση από το Υπουργείο Παιδείας: Χωρίς λύση η ασφαλής παραλαβή μαθητών μετά το σχόλασμα - Ακόμα ... εξετάζεται

  •  11.11.2025 - 06:29
Έρχονται πρόστιμα; Νομοσχέδιο για τίναγμα χαλιών και γάβγισμα σκύλου – Πλήθος αντιδράσεων – Διευκρινίσεις από το Υπουργείο

Έρχονται πρόστιμα; Νομοσχέδιο για τίναγμα χαλιών και γάβγισμα σκύλου – Πλήθος αντιδράσεων – Διευκρινίσεις από το Υπουργείο

  •  11.11.2025 - 06:26
Video: Λεμεσιανή… τρέλα για το καρναβάλι - Κατασκήνωσαν με σούβλες από τώρα για να πάρουν θέση

Video: Λεμεσιανή… τρέλα για το καρναβάλι - Κατασκήνωσαν με σούβλες από τώρα για να πάρουν θέση

  •  11.11.2025 - 08:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα