Μάθαμε που θα στηθεί φέτος η Παραμυθούπολη της Λεμεσού - Πότε αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της

Mετά την απουσία των τελευταίων χρόνων, η Παραμυθούπολη της Λεμεσού ετοιμάζεται φέτος να επιστρέψει, στην ίδια μοναδική τοποθεσία όπου πραγματοποιείτο τις προηγουμένες φορές, και πιο συγκεκριμένα στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

Η πλατεία του Παλιού Λιμανιού αλλά και η πλατεία Κακογιάννη, αναμένεται αυτές τις γιορτές να πλημμυρίσουν από κόσμο, παιδικές φωνές, λάμψη, και παιχνίδια. Κι αυτό γιατί τα μοναδικά παιχνίδια του luna park Parko Paliatso της Αγίας Νάπας, με σήμα κατατεθέν τον μεγάλο τροχό, άρχισαν ήδη να καταφθάνουν στον χώρο.

Στο Limassol Christmas Land, θα μεταφερθούν ο μεγάλος τροχός, το υπέροχο καρουζέλ, caterpillars, lucky games κ.ά.

Η λαμπερή παραμυθούπολη της Λεμεσού, σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ανοίξει τις πόρτες της πιθανόν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας και την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Το Limassol Christmas Land αναμένεται να παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: Check in Cyprus