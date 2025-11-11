To KEBE αποδέχθηκε το νέο πλαίσιο της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ

Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν τροποποιήσεις στο πλαίσιο με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος προς τη θετική εξέλιξη του ζητήματος.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» επιβεβαίωσε την είδηση.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις