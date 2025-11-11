Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To KEBE αποδέχθηκε το νέο πλαίσιο της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ

 11.11.2025 - 12:23
To KEBE αποδέχθηκε το νέο πλαίσιο της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ

Σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα της ΑΤΑ με το ΚΕΒΕ να έχει αποδεχθεί το νέο πλαίσιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν τροποποιήσεις στο πλαίσιο με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος προς τη θετική εξέλιξη του ζητήματος.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» επιβεβαίωσε την είδηση.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, σήμερα το πρωί, σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας στρατιώτης.

