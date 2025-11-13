Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα συντριβή τουρκικού αεροσκάφους: Έπεσε πυροσβεστικό στην Κροατία - Νεκρός ο πιλότος

 13.11.2025 - 21:30
Νέα συντριβή τουρκικού αεροσκάφους: Έπεσε πυροσβεστικό στην Κροατία - Νεκρός ο πιλότος

Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος AT802 στην Κροατία. Η είδηση έρχεται ανήμερα του επαναπατρισμού των 20 σορών στελεχών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του C-130 στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, τα συντρίμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Σεν της Κροατίας.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τις προσευχές μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του πιλότου μας που έχασε τη ζωή του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Τα συλλυπητήριά μου στην δασική μας οργάνωση και στον αγαπημένο μας λαό», αναφέρει ο κ. Γιουμακλί, σύμφωνα με την Hurriyet.

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν επίσης πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε αναφορά για «φλεγόμενο αεροσκάφος» στην περιοχή. 

Νωρίτερα, το υπουργείο Γεωργίας και Δασών είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών αναχώρησαν από το Τσανάκαλε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα στην Κροατία.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ριέκα, αλλά η ραδιοεπικοινωνία με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας και του αεροσκάφους. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό καθώς θα γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

 

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

