Έρχιουρμαν: Πιθανόν συνάντηση με Χριστοδουλίδη την ερχόμενη εβδομάδα - Πώς σχολιάζει τη δήλωση Ερντογάν

Δεν έχει καθοριστεί ακριβώς η ημερομηνία, αλλά πιθανόν θα είναι το δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας, σημείωσε.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι στις 5 Δεκεμβρίου θα έχει συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Άγκυρα αξιολόγησαν και την άτυπη συνάντηση 5+1 που εκκρεμεί, λέγοντας ότι επιθυμεί πρώτα να υπάρξουν μια σειρά από απτές αποφάσεις στην Κύπρο πριν αυτή πραγματοποιηθεί. «Από τη δική μας οπτική γωνία, το 5+1 είναι σίγουρα πολύτιμο, αλλά όπως έχω ξαναπεί, θα θέλαμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα εδώ στη Λευκωσία και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο 5+1. Όπως γνωρίζετε, αυτή ήταν η προσέγγισή μας από την αρχή», είπε.

«Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις εκλογές, ότι θα βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με Τούρκους αξιωματούχους σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό», είπε και πρόσθεσε ότι συμφώνησαν ότι οι διαβουλεύσεις αυτές θα συνεχιστούν εντατικά.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ένας «σημαντικός βαθμός εγγύτητας» μεταξύ ψευδοκράτους και Τουρκίας όσον αφορά τις ευαισθησίες. «Φυσικά συμμεριζόμαστε μια κοινή ανησυχία για το γεγονός ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων εδώ παραβιάζονται με κάποιο τρόπο, ότι ο τουρκοκυπριακός λαός αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει και αγνοείται», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση Ερντογάν για τα δύο κράτη που θα πρέπει να συνυπάρχουν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι ήταν μια «καλά προετοιμασμένη δήλωση, αλλά όπως παρατηρήσατε, τα πράγματα που πρότεινα στην ομιλία μου είναι στην πραγματικότητα πράγματα που έχω πει με συνέπεια πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις εκλογές. Έτσι, το βασικό σημείο σε αυτό το θέμα, όπως πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω, είναι το ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Όταν η πολιτική ισότητα δεν γίνεται αποδεκτή, το υπό συζήτηση ζήτημα παύει να είναι ομοσπονδία στα μάτια μας. Επειδή η πολιτική ισότητα είναι η ουσιαστική εκπροσώπηση μιας ομοσπονδίας».

Εχει ακόμη τρία σημεία, είπε, αλλά δεν νομίζει ότι θα τα συζητήσει στην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό στην πρώτη συνάντηση στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας. Δεν θέλω να επιβάλω τέτοιες προσδοκίες σε αυτή τη συνάντηση. Επειδή αυτή η συνάντηση είναι μια πρώτη συνάντηση. Αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα. Είναι μια συνάντηση, μια αρχική ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία».

Μίλησε για τα 4 σημεία που «κάποιοι επιμένουν να αποκαλούν προϋποθέσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων», αλλά ο ίδιος δεν τα θεωρεί τέτοια. «Τα θεωρούμε στοιχεία της μεθοδολογίας λύσης», τα οποία είχαν γνωστοποιήσει εδώ και καιρό, όπως είπε. «Όπως γνωρίζει ο κ. Χριστοδουλίδης, αυτή είναι η θέση μας».

Μίλησε πάλι για τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είπε – όπως ανέφερε – ότι υπό τις συνθήκες, η διατήρηση της πολιτικής ισότητας ως προϋπόθεσης για ίση κυριαρχία είναι κατάλληλη. «Πράγματι, πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα».

Επομένως, συνέχισε, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, ψύχραιμοι και αποφασιστικοί σε αυτό το θέμα. «Ας δούμε τι θα συμβεί. Με βάση αυτά που θα δούμε, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, και πάλι σε συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Ερωτηθείς εάν έθεσε στην Άγκυρα το θέμα των Τ/κ στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Τουρκία, ο κ. Έρχιουρμαν απάντησε ότι το έθεσε και θα συνεχίσει να το συζητά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ