ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

 14.11.2025 - 16:25
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι έχουν παρατηρηθεί περιστατικά αποστολής ψευδών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται ότι προέρχονται από το ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας το όνομα GESY.

Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΥ και το ΓεΣΥ δεν έχουν καμία σχέση με τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν παραπλανητικά τον παραλήπτη ότι πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο με σκοπό τη διόρθωση προσωπικών του στοιχείων όπως φαίνεται στα παραδείγματα πιο κάτω:

Τονίζεται ότι ο ΟΑΥ δε θα ζητήσει ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), όπως επίσης και δε θα ζητήσει από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν καμία οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων (links).

Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα αυτού του τύπου, παρακαλούμε να μην ανοίξετε τον σύνδεσμο και να διαγράψετε άμεσα το μήνυμα.

Δείτε φωτογραφία από τα SMS.

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για συμβολή της Γερμανίας σε μια προσπάθεια που θα αφορά το Κυπριακό κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ.

