ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Σε αναμονή η απόφαση για κράτηση του 51χρονου

 14.11.2025 - 16:23
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκαν εκ νέου την Παρασκευή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τον φόνο εκ προμελέτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, οι οποίοι χθες παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Η σημερινή πολύωρη διαδικασία επικεντρώθηκε στην ένσταση κράτησης που έφερε ο δικηγόρος του 51χρονου, γενετικό υλικό του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα, που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος. Για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, δυο 30χρονους και έναν 31χρονο, οι συνήγοροι υπεράσπισης επιφυλάχθηκαν να θέσουν θέμα κράτησης των πελατών τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η κατηγορούσα Αρχή υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και το γεγονός ότι επισύρουν ποινές μέχρι δια βίου φυλάκισης, καθώς και την πιθανότητα φυγοδικίας, διάπραξης άλλων αδικημάτων ή επηρεασμού μαρτύρων. Επισημάνθηκε, ακόμη, το γεγονός ότι ο 51χρονος και ο 31χρονος δεν διατηρούν στενούς δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μεταξύ άλλων, η κατηγορούσα Αρχή είπε πως, στη βάση των μαρτυριών και τεκμηρίων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί ανακριτές,  υπάρχει πιθανότητα καταδίκης των κατηγορουμένων, ενώ έκανε αναφορά και σε γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στο καπέλο που έπεσε από έναν από τους δύο δράστες, κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα και στο οποίο "εντοπίζεται γενετικό υλικό του 31χρονου".

Το δικαστήριο επεφύλαξε για την ερχόμενη Δευτέρα  την απόφαση του σε σχέση με την κράτηση του 51χρονου, ο οποίος είναι ο μόνος που παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι σε εκκρεμότητα παραμένει η έκδοση δύο 28χρονων, από τις ελληνικές Αρχές, οι οποίοι συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

