Πέθανε ο Σόλων Σολωμού - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Σόλων Σολωμού - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 15.11.2025 - 10:22
Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Σόλων Σολωμού από την Κατωκοπιά και κάτοικος Ορούντας που απεβίωσε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σε ηλικία 73 ετών.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Ορούντα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία και για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

