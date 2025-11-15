Πέθανε ο Σόλων Σολωμού - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Ορούντα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία και για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.