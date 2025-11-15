Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά

 15.11.2025 - 10:36
Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας πραγματοποιείται για 8η χρονιά στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025 και πληροφορείστε ότι οι πιο κάτω δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί:

Παρασκευή 14/11/2025 από τις 9:00 μ.μ. μέχρι την Κυριακή 16/11/2025 και ώρα 6:00 μ.μ.
Λεωφ. Αθηνών εκτός από τα προμηθευτικά και εμπορικά οχήματα που θα μπορούν να εισέλθουν στη Λεωφ. Αθηνών το Σάββατο 15/11/2025 από τις
6:30 π.μ. μέχρι και τις 9:30 π.μ. για να εφοδιάσουν τα καταστήματα από την οδό Φίλιου Ζαννέτου
 
Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:30 μ.μ.
Η Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου III
 
Οι οδοί Ζήνωνος Κιτιέως, Ζήνωνος Πιερίδη, Αρμένικης εκκλησίας, Τμήμα της οδού Ερμού από τη συμβολή της με την Πλατεία Ερμού μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αχιλλέα Θεοδούλου, Νικολάου Ρώσου, Μεχμέτ Αλί μέχρι τη συμβολή της με την Ουμ Χαράμ, η Ουμ Χαράμ μέχρι τη συμβολή της με την Εύξεινου Πόντου
 
Η οδός Πιαλέ Πασιά και η Λεωφόρος Τάσου Μητσόπουλου
Η μια κατεύθυνση της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα φώτα τροχαίας της Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου μέχρι το αεροδρόμιο (θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση με τη βοήθεια της Αστυνομίας και το ένα ρεύμα της Αρτέμιδος θα διαμορφωθεί σε διπλής κατεύθυνσης για τα τροχοφόρα)
Ο δρόμος από τη Λεωφόρο Αρτέμιδος μέχρι το Τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ
Από τον κυκλικό κόμβο Πύργου Ελέγχου προς τον κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου
Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τις 11:00 π.μ.
 
Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Τάσου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια μέχρι τη Β3 (δρόμος Δεκέλειας), το κυκλικό κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης. Η κατεύθυνση από και προς Δεκέλεια από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βορόκληνης μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών (American University) προς Λάρνακα θα είναι κλειστός
Ο κυκλικός κόμβος Λιβαδιών (American University) από και προς τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών θα είναι κλειστός
 
Κυριακή 16/11/2025 από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τη 1:15 μ.μ.
 
Οι Λεωφόροι Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι τη συμβολή με την Αρχ. Κυπριανού (Φώτα Τροχαίας)

