Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο X ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, «νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του».

Παράλληλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει ότι, «ο ίδιος ο κ. Χασαπόπουλος, όχι σε μία αλλά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές πρόσφατες τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωσε ευθέως ότι ουδεμία σχέση είχα με την ιστοσελίδα του και ότι αυτός είχε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό της. Γιατί, τώρα, ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο, μόνο αυτός μπορεί να το απαντήσει. Εγώ μόνο θα πω ότι δεν επελέγη να είναι υποψήφιος με το «Άλμα», όπως επιθυμούσε, και ότι ανακοίνωσε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κ. Φειδία Παπαναγιώτου».

Αυτούσια η ανάρτηση: