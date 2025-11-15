Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

 15.11.2025 - 12:00
Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ανδρέα Χασαπόπουλου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο X ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, «νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του».

Παράλληλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει ότι, «ο ίδιος ο κ. Χασαπόπουλος, όχι σε μία αλλά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές πρόσφατες τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωσε ευθέως ότι ουδεμία σχέση είχα με την ιστοσελίδα του και ότι αυτός είχε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό της. Γιατί, τώρα, ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο, μόνο αυτός μπορεί να το απαντήσει. Εγώ μόνο θα πω ότι δεν επελέγη να είναι υποψήφιος με το «Άλμα», όπως επιθυμούσε, και ότι ανακοίνωσε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κ. Φειδία Παπαναγιώτου».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποια είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Πέθανε ο Σόλων Σολωμού - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Γνωστή τραγουδίστρια γέννησε το τέταρτο παιδί της και το ανακοίνωσε στο instagram της
ΥΠΑΝ: Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά εκτός τάξης μετά από σεισμό
Τέλος τα παρατσούκλια στα ψηφοδέλτια – Τι ονόματα θα βλέπουμε στις Βουλευτικές εκλογές
Αυτός ο ιός δεν είναι αθώος – Είναι πιο επικίνδυνος από κορωνοϊό και γρίπη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χριστίνα Παππά: Το σοκαριστικό καρέ από τροχαίο και το μήνυμα - «Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά»

 15.11.2025 - 11:47
ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

  •  15.11.2025 - 07:37
Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

  •  15.11.2025 - 12:00
ΥΠΑΝ: Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά εκτός τάξης μετά από σεισμό

ΥΠΑΝ: Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά εκτός τάξης μετά από σεισμό

  •  15.11.2025 - 07:43
42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η ιστορική τομή, τα τουρκικά σχέδια και το σύμβολο της κατοχής στον Πενταδάκτυλο

42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η ιστορική τομή, τα τουρκικά σχέδια και το σύμβολο της κατοχής στον Πενταδάκτυλο

  •  15.11.2025 - 07:47
VIDEO: Έριξε χημικά σε μαθητές η Αστυνομία στην αντικατοχική πορεία - «Χωρίς καμία πρόκληση» - Καταγγελίες ΕΦΕΝ

VIDEO: Έριξε χημικά σε μαθητές η Αστυνομία στην αντικατοχική πορεία - «Χωρίς καμία πρόκληση» - Καταγγελίες ΕΦΕΝ

  •  15.11.2025 - 09:15
Του έδωσε πάνω από 100 χιλιάδες για αγορά διαμερισμάτων και τον ξεγέλασε - Χειροπέδες σε 45χρονο

Του έδωσε πάνω από 100 χιλιάδες για αγορά διαμερισμάτων και τον ξεγέλασε - Χειροπέδες σε 45χρονο

  •  15.11.2025 - 07:49
Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά

Αυτοί οι δρόμοι κλείνουν για τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά

  •  15.11.2025 - 10:36
Εορτολόγιο: Ποια είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποια είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  •  15.11.2025 - 08:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα