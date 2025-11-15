Στην αντεπίθεση ο Οδυσσέα Μιχαηλίδης: Καταγγέλλει «Προσπάθεια πολιτικής δολοφονίας» από Χασαπόπουλο

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο X ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, «νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του».
Παράλληλα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημειώνει ότι, «ο ίδιος ο κ. Χασαπόπουλος, όχι σε μία αλλά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές πρόσφατες τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωσε ευθέως ότι ουδεμία σχέση είχα με την ιστοσελίδα του και ότι αυτός είχε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό της. Γιατί, τώρα, ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο, μόνο αυτός μπορεί να το απαντήσει. Εγώ μόνο θα πω ότι δεν επελέγη να είναι υποψήφιος με το «Άλμα», όπως επιθυμούσε, και ότι ανακοίνωσε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κ. Φειδία Παπαναγιώτου».
Νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του.— Odysseas Michaelides (@OMichaelides) November 15, 2025
Ενώπιον του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενόρκως… pic.twitter.com/QvZ2Jpv3nl
