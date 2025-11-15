Video: Αυτό είναι το σπάνιο νόμισμα που μπορεί να πουληθεί έως 50.000 ευρώ

Τώρα βλέπουμε να έχει ανέβει η αξία ενός συγκεκριμένου κέρματος 1 λεπτού, που σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Rolf Lederbogen, ο οποίος πέθανε το 2012.

Το σπάνιο μονόλεπτο

Το μονόλεπτο μπορεί να φτάσει αξία έως και 50.000 ευρώ σε δημοπρασίες.

Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό; Το νόμισμα ξεχωρίζει λόγω της πίσω όψης του, όπου απεικονίζεται ένα φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς κατασκευάστηκε από διαφορετικό είδος χάλυβα.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημοπρασίες, όπως το eBay, αυτά τα σπάνια κέρματα μπορούν να φτάσουν έως και 45.000 ευρώ, καθιστώντας τα ιδιαίτερα πολύτιμα για όσους γνωρίζουν την αξία τους.

Η σπανιότητά τους και η διαφορά στο σχέδιο και στο υλικό κατασκευής τα καθιστούν μοναδικά στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων.

Η έλλειψη αυτών των νομισμάτων έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς πολλοί πολίτες τα αγνόησαν και τα χρησιμοποίησαν ως κανονικά κέρματα.

Εάν πιστεύετε ότι το έχετε συμβουλευτείτε έναν νομισματικό εμπειρογνώμονα για να επαληθεύσετε το κατά πόσο είναι γνήσιο.

Πηγή: In.gr