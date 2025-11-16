Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Αύριο η ανακοίνωση των ΗΕ για συνάντηση με Ερχιουρμάν - «Θα ξεκαθαρίσουν αρκετά»

Στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αύριο τα ΗΕ θα προβούν σε ανακοίνωση αναφορικά με τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο πεσόντων και θανόντων στελεχών του Κυπριακού Στρατού, και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη στο Κυπριακό κατά την επίσκεψη του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, όπως και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τους συνάντησης στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό είναι ένα εθνικό θέμα, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η πιο σημαντική για την πατρίδα μας και σίγουρα η μεγάλη μας προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής, για επανένωση, δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις. Επαναλαμβάνω, άκουσα πολύ προσεκτικά τι έχει λεχθεί.

Αύριο, τα Ηνωμένα Έθνη θα προχωρήσουν σε ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση που θα έχω με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Μια πρώτη συνάντηση, την οποία θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσουν αρκετά, ειδικότερα σε σχέση με το πώς προχωρούμε, με ένα και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Άρα, να μου επιτρέψετε, ως ένδειξη και της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας με την οποία προσεγγίζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση, να μη σχολιάσω δημόσια τα όσα έχουν λεχθεί. Υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορώ να τις σχολιάσω. Επικεντρώνομαι στην ουσία, επικεντρώνομαι στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και εκεί, θεωρώ, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Ερχιουρμάν σε σχέση με προϋποθέσεις που θέτει για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχω απαντήσεις για όλα τα θέματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ως ένδειξη σοβαρότητας, με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα κάνω δημόσια διαπραγμάτευση. Αν, πραγματικά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η Τουρκία επιθυμούν επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, τότε θα υπάρξει πρόοδος. Αν επιθυμούν με οποιονδήποτε τρόπο ή αν έχουν άλλους στόχους, σίγουρα δεν θα είναι θετικές οι εξελίξεις. Αλλά, επαναλαμβάνω, εμείς πρωτίστως, και είναι υποχρέωση μας, είναι η δική μας πατρίδα υπό κατοχή, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, οφείλουμε να δείχνουμε αυτή τη σοβαρότητα μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις και αυτό πράττουμε. Και σίγουρα δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από δημόσια διαπραγμάτευση, να απαντήσω σήμερα στον κ. Ερντογάν ή στον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να υπάρξει αυτή η συνέχεια. Επαναλαμβάνω, αύριο τα ΗΕ θα κάνουν ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση, για το πότε θα πραγματοποιηθεί, και εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα».

Σε ερώτηση αν υπάρχει νέα διάσταση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με σύνδεσης του με το έργο IMEC, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σύνδεση Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο φέρνει κοντά και την ΕΕ και τις ΗΠΑ και μέσα σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο του IMEC συγκεκριμένα έργα σίγουρα θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση και πολλές άλλες δράσεις που γίνονται, πολλές άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν μάλιστα και από πλευράς ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Και δεν μιλάμε για διακηρύξεις ή στόχους, μιλάμε για συγκεκριμένα έργα που θα ενισχύουν την προοπτική του IMEC, αλλά την ίδια στιγμή θα αποδεικνύουν και στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό προσπαθούμε να πετύχουμε – και χαίρομαι για τα αποτελέσματα – το πραγματικό, ουσιαστικό ενδιαφέρον της ΕΕ για την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Ερωτηθείς για το θέμα του ανασχηματισμού και το τι λέγεται για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν επηρεάζομαι. Όταν λάβω οποιεσδήποτε αποφάσεις θα τις ανακοινώσω.

Άρα, βλέπω το τι γράφεται για το τι θεωρούν κάποιοι, είναι δικαίωμα τους, είναι απόλυτα σεβαστό, δεν έχω κάτι να πω».