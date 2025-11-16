Ecommbx
Υπό πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους του ο Νετανιάχου – Επιμένει να είναι ενάντια σε κάθε παλαιστινιακό κράτος
ΔΙΕΘΝΗ

Υπό πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους του ο Νετανιάχου – Επιμένει να είναι ενάντια σε κάθε παλαιστινιακό κράτος

 16.11.2025 - 21:10
Υπό πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους του ο Νετανιάχου – Επιμένει να είναι ενάντια σε κάθε παλαιστινιακό κράτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διατύπωσε την αντίθετή του για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτος.

Αφορμή ήταν οι έντονες αντιδράσεις των ακροδεξιών του κυβερνητικού συνασπισμού του σχετικά με σχέδιο ψηφίσματος που φέρει τη στήριξη των ΗΠΑ και θα τεθεί αύριο Δευτέρα προς ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο γίνεται αναφορά για μια πορεία προς την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές, το νέο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρεται στο μέλλον ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους, κάτι στο οποίο το Ισραήλ αντιτίθεται επί μακρόν και σθεναρά.

Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, και μουσουλμανικές χώρες στηρίζουν το σχέδιο ψηφίσματος.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις στις 7 Νοεμβρίου για το σχέδιο, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την πρόταση Τραμπ για μια μεταβατική κυβέρνηση «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Λωρίδα της Γάζας για την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάκαμψη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ περιλαμβάνει μια ρήτρα που αναφέρει ότι αν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις εντός της Παλαιστινιακής Αρχής, «μπορεί επιτέλους να υπάρχουν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού».

Αυτό το σημείο εξόργισε τους ηγέτες των ισραηλινών ακροδεξιών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί ήδη στην εκεχειρία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας, δοκιμάζοντας τον κυβερνητικό συνασπισμό συντηρητικών και υπερεθνικιστών του Νετανιάχου.

Χθες Σάββατο, οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς κάλεσαν τον Νετανιάχου να καταγγείλει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο Μπεν Γκβιρ απείλησε να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό αν ο πρωθυπουργός δεν δράσει.

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιαδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Δεν χρειάζομαι παρακινήσεις, tweets ή διαλέξεις από κανέναν», τόνισε σήμερα ο Νετανιάχου.

Η αποχώρηση των ακροδεξιών από τον κυβερνητικό συνασπισμό θα οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης πολύ πριν από τις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2026.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με αναρτήσεις του, επίσης σήμερα στο Χ, διατύπωσαν τη σθεναρή τους αντίθεση εναντίον ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα τερμάτισε τις ευρείας κλίμακας μάχες Ισραήλ και Χαμάς μετά από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψε τον παλαιστινιακό θύλακα και πυροδότησε συγκρούσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου ασπάστηκε το σχέδιο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει καμία νέα δήλωση σχετικά με το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου είχε πει ότι θα απαντήσει σε χώρες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, που αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, εξοργίζοντας το Ισραήλ.

Ωστόσο μέχρι σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε καμία διπλωματική ενέργεια.

Ο Σμότριτς κατηγόρησε χθες τον Νετανιάχου ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του και τον κάλεσε να διατυπώσει άμεσα μια απάντηση: «Έχουν περάσει δύο μήνες κατά τους οποίους επιλέξατε τη σιωπή και την πολιτική ντροπή».

Κάλεσε τον Νετανιάχου να «καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα προκύψει ποτέ στα εδάφη της πατρίδας μας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

