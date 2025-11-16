Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρές καταγγελίες: Σχολεία απαγορεύουν στους μαθητές να πάνε τουαλέτα εν ώρα μαθήματος - Κατέληξαν με ουρολοίμωξη

 16.11.2025 - 20:41
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρές καταγγελίες: Σχολεία απαγορεύουν στους μαθητές να πάνε τουαλέτα εν ώρα μαθήματος - Κατέληξαν με ουρολοίμωξη

16.11.2025 - 20:41

Σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις κλειστές τουαλέτες στα σχολεία αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίου Ειδήσειων του Alpha.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένα σχολεία εξακολουθούν να απαγορεύουν στους μαθητές να πάνε τουαλέτα εν ώρα μαθήματος, με τους γονείς να καταγγέλλουν πως μερικά παιδιά διαγνώστηκαν μέχρι και με ουρολοίμωξη, λόγω της κατακράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι περί τα τέλη Οκτωβρίου, το Υπουργείο Παιδείας είχε αναγκαστεί να εκδώσει εγκύκλιο, με την οποία όλα τα σχολεία ήταν υποχρεωμένα να έχουν ανοικτές τις τουαλέτες όλη την μέρα.

Προηγουμένως κάποια σχολεία έκλειναν τις τουαλέτες την ώρα του μαθήματος, με το αιτιολογικό ότι υπήρχε κατάχρηση από μαθητές, αλλά κι επειδή την ώρα του μαθήματος δεν υπάρχει παιδονομία έξω από τις τουαλέτες.

Όπως σημειώθηκε στο ρεπορτάζ, ορισμένα σχολεία συνεχίζουν να μην επιτρέπουν τη μετάβαση στην τουαλέτα την ώρα του μαθήματος.

Σύμφωνα με τις εν λόγω καταγγελίες, δύο παιδιά δημοτικού σχολείου τελικά έπαθαν ουρολοίμωξη, με διάγνωση παιδιάτρων. Τα παιδιά είχαν παραπονεθεί νωρίτερα ότι δεν τους επιτρέπετε να πάνε τουαλέτα. Επίσης, ενός άλλου παιδιού, χρειάστηκε να μεταβεί η μητέρα του στο σχολείο, για να του πάρει ρούχα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

