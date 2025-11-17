Ecommbx
Τα είδαμε όλα: Έπεσε... κυριολεκτικά η τιμή των καυσίμων - Δείτε φωτογραφία

 17.11.2025 - 22:38
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, όπου η πινακίδα με τις τιμές… κατέρρευσε μέσα στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.

Στη φωτογραφία, η οποία αναρτήθηκε στη σελίδα «Cy Police Checkpoints» φαίνεται η φωτεινή πινακίδα του πρατηρίου να έχει πέσει στο έδαφος, δημιουργώντας μια σουρεαλιστική εικόνα που σίγουρα τραβάει τα βλέμματα.

Το περιστατικό έγινε viral, καθώς πολλοί σχολιάζουν με χιούμορ πως «οι τιμές των καυσίμων έπεσαν κυριολεκτικά».

Δείτε την φωτογραφία:

