Τα είδαμε όλα: Έπεσε... κυριολεκτικά η τιμή των καυσίμων - Δείτε φωτογραφία

ΠτΔ για αναζωογόνηση πυρόπληκτων περιοχών: «Χρειάζονται σχολεία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θέσεις εργασίας»
Η δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola ΗΒC ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το Ινστιτούτο MountMed για την υλοποίηση του προγράμματος αναζωογόνησης των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού είναι ενισχυτική των δράσεων της πολιτείας και των κοινοτήτων και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας, βιώσιμης προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.