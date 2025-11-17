Άμεση απελευθέρωση του Κενάν Αγιάζ ζητά το Παρατηρητήριο - «Τα όσα καταδικάστηκε δεν αποτελούν ποινικά αδικήματα στην Κύπρο»

, ο οποίος καταδικάστηκε από Δικαστήριο της Γερμανίας για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ζητά από την Κυβέρνηση το Παρατηρητήριο για τη δίκη του, σημειώνοντας πως τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε δεν αποτελούν ποινικά αδικήματα στην Κύπρο και πως ο

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία, εκ μέρους του Παρατηρητηρίου για τη δίκη του Κενάν Αγιάς, ο Αλέκος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε αρχικά στη φύση της υπόθεσης του Κενάν Αγιάζ λέγοντας πως ο Αγιάζ βρίσκεται ξανά στην Κύπρο από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ είχε ζήσει στη χώρα μας, στη δεύτερη πατρίδα του όπως ο ίδιος την ονομάζει, για περίπου 10 χρόνια ως αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας.

«Είχε κρατηθεί σε τουρκικές φυλακές χωρίς δίκη και οποιαδήποτε απόδειξη αξιόποινης πράξης για 17 χρόνια, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, ενημέρωσε για την παρούσα κατάσταση στο Κουρδιστάν, τον κουρδικό αγώνα που συνεχίζεται, απορρόφησε τις ιδέες τους Θεόφιλου Γεωργιάδη και τις εξέφρασε όπου του δόθηκε βήμα. Ακόμα και σήμερα επιμένει σε έναν κοινό αντικατοχικό αγώνα Κύπρου και Κουρδιστάν ως τη μόνη οδό για την ευημερία των λαών μας», είπε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως ως Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ, κρίνουν αναγκαίο να επαναλάβουν ότι Κενάν συνελήφθη, εκδόθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε για την καταγωγή και τις πολιτικές του πεποιθήσεις, και σημείωσε πως ούτε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο, ούτε το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου, ούτε ίδια η πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είχαν ενώπιον τους οποιαδήποτε απόδειξη αξιόποινης πράξης του Κούρδου αγωνιστή.

Παρόλα αυτά, συνέχισε, αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να ταλαιπωρείται στις κυπριακές φυλακές, ενώ έχει ήδη κρατηθεί σε άθλιες αντιτρομοκρατικές συνθήκες του Αμβούργο για πάνω από δύο χρόνια. «Κρίνουμε αναγκαίο να επαναλάβουμε πως η δικαστική και η εκτελεστική εξουσία δεν συμπεριφέρθηκαν στον Κενάν όσο όφειλαν, δεν προστάτευσαν έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για την Κύπρο και που η ζωή και η ελευθερία του απειλούνται από τον τουρκικό κατοχικό κράτος», είπε, και πρόσθεσε πως δυστυχώς, "αποδέχτηκαν το παράλογο αίτημα για έκδοση του στη Γερμανία χωρίς να τον ακούσουν και δίχως να έχουν μπροστά τους το παραμικρό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχε σε τρομοκρατική οργάνωση".

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως παρόλο που σήμερα βρίσκεται σε ανοιχτή φυλακή και η αποφυλάκιση του αναμένεται τον Ιούνιο του 2026, η τύχη του Κενάν Αγιάζ παραμένει στον αέρα. Τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση αποφυλάκισή του και η επιβεβαίωση του καθεστώτος πολιτικού ασύλου που είχε τόσα χρόνια πριν την έκδοση του στη Γερμανία και υπογράμμισε πως οποιαδήποτε καθυστέρηση στην προστασία αυτού του ανθρώπου, εκτός του ότι θα βαραίνει ηθικά την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, θα σημαίνει και αναγνώριση της καταδίκης του ως μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Κάθε μέρα που περνά και ο Κενάν Αγιάζ βρίσκεται στη φυλακή είναι ως η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να αναγνωρίζει δικαίωμα στην Τουρκία να διώκει, να καταδικάζει και να υποχρεώνει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φυλακίζουν Κούρδους αγωνιστές», είπε.

Ο νομικός και μέλος της υπεράσπισης του Κενάν Αγιάζ, Ευστάθιος Ευσταθίου, ενημέρωσε για τους λόγους για τους οποίους ο Κενάν μαζί με τους δικηγόρους του προχώρησαν σε προσφυγή τον Οκτώβριο του 2025 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Κενάν καταδικάστηκε από το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου σε 4 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση και το κρίσιμο σημείο είναι ότι η καταδίκη του δεν στηρίζεται σε πράξεις βίας ούτε σε συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, ανέφερε. Αντίθετα, είπε, στηρίζεται κυρίως στη συμμετοχή του σε εννέα ειρηνικές διαδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις κουρδικού ενδιαφέροντος, οι οποίες ήταν νόμιμες, δημόσιες και πλήρως προστατευόμενες από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο κ. Ευσταθίου είπε πως το ίδιο το γερμανικό δικαστήριο αναγνωρίζει ότι αυτές οι πράξεις είναι νόμιμες, αλλά θεωρεί ότι επειδή τελέστηκαν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό ή κοινοτικό πλαίσιο μπορούν να αποκτήσουν ποινικό χαρακτήρα. «Αυτή είναι η λογική του γερμανικού δικαίου οργανωτικής ποινικής ευθύνης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μοντέλο του γερμανικού ποινικού συστήματος, όπου μια πράξη που είναι απολύτως νόμιμη μπορεί να θεωρηθεί αξιόποινη μόνο και μόνο επειδή εκτιμάται ότι ωφελεί ή διευκολύνει μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως παράνομη», είπε, και σημείωσε πως αν ο Αγιάζ δικαζόταν από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας καμία από αυτές τις πράξεις δεν θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα και το ίδιο ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών ποινικών συστημάτων.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο υπήρξε αναγκαιότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», συνέχισε, και επεσήμανε στη συνέχεια πως, με βάση τα κριτήρια του Συμβουλίου της Ευρώπης, η υπόθεση του Κενάν Αγιάζ παρουσιάζει όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας πολιτικά υποκινούμενης δίωξης.

Ο κ. Ευσταθίου διεμήνυσε πως θα συνεχίσουν με θεσμική προσήλωση να ενημερώνουν την κοινωνία για κάθε εξέλιξη για την υπόθεση του Κενάν Αγιάζ, μέχρι ο ίδιος να αποφυλακιστεί.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, στη δική του παρέμβαση στη διάσκεψη έκανε λόγο για εξωφρενική υπόθεση, σημειώνοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία κρατά στη φυλακή έναν άνθρωπο όχι γιατί τον θεωρεί ένοχο για οποιοδήποτε έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά γιατί αυτή ήταν η απαίτηση του Ερντογάν και της τουρκικής Κυβέρνησης, την οποίαν υλοποίησε η κυπριακή Κυβέρνηση δια μέσου της Γερμανίας.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε ποτέ να μην έχει εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πρώτα και κύρια γιατί ο Κενάν Αγιάζ ήταν αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να τον προστατεύσει από τις διώξεις που δεχόταν από το τουρκικό κράτος. Δεύτερον, διότι ακόμα και με την κυπριακή νομοθεσία για τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και με βάση την απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, όταν υπάρχει κίνδυνος δίωξης για τα πολιτικά φρονήματα, ένα κράτος μέλος έχει υποχρέωση να αρνηθεί την εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και βεβαίως γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία και καμιά πολιτική δύναμη στην Κύπρο και νομίζω και ολόκληρος ο κυπριακός λαός δεν θεώρησε ποτέ το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση», είπε.

Ο κ. Κουκουμάς είπε πως συνεχίζουν και σήμερα να απαιτούν την απελευθέρωση του Κενάν Αγιάζ, και αυτό είναι το πολιτικό αίτημα που έχουν από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

«Ένας άνθρωπος βρίσκεται στις φυλακές της Κύπρου όχι γιατί διέπραξε οποιοδήποτε έγκλημα, ούτε γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι διέπραξε οποιοδήποτε έγκλημα, αλλά γιατί τούτο είναι η απαίτηση του Προέδρου της Τουρκίας», είπε.

Ο πρώην Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης, επανέλαβε το αίτημα για άμεση απελευθέρωση του Κενάν Αγιάζ, σημειώνοντας πως ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συναινέσει στην καταδίκη ενός αθώου ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει εμπλακεί σε καμίαν απολύτως τρομοκρατική πράξη.

Διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν η Κύπρος να φυλακίσει ή να στείλει στο Ιράν μία γυναίκα που δεν ακολουθεί τον μουσουλμανικό νόμο για τη Σαρία στην Τεχεράνη επειδή αυτό θέλει η Κυβέρνηση του Ιράν και να δικαστεί με βάση τον νόμο του Ιράν. Κατά αναλογία αυτό έχει συμβεί. "Στείλαμε έναν άνθρωπο αθώο για τα κυπριακά δεδομένα και τον κυπριακό νομικό σύστημα, έναν άνθρωπο που του αναγνωρίσαμε ότι για αυτή του την πολιτική δράση υπέρ του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού πρόσφυγα και χρήζει πολιτικής προστασίας, να δικαστεί για αυτούς τους λόγους στη Γερμανία. Καταδικάστηκε άδικα στη Γερμανία και τον κρατάμε στη φυλακή. Προκύπτει ένα σοβαρό ηθικό και πολιτικό ζήτημα που αφήνει εκτεθειμένη την κυπριακή Κυβέρνηση», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ