Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΖήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

 18.11.2025 - 09:31
Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

Τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου, πρώην υποδιευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, που υπηρετεί σήμερα στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζήτησε την Τρίτη η Ελεγκτική.

Η κ. Δημητρίου περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο της υπόθεσης των απορρήτων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι αρχιδεσμοφύλακα στο πλαίσιο έρευνας για άλλη υπόθεση. Για την υπόθεση καταχωρίστηκε ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία, εναντίον 8 συνολικά προσώπων, μεταξύ των οποίων και η πρώην διευθύντρια, Άννα Αριστοτέλους.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε ότι "έχουμε στείλει με το χέρι σήμερα προς την ΕΔΥ επιστολή που ζητούμε τη διαθεσιμότητα της" κ. Δημητρίου. Σημείωσε ότι σε περίπτωση που η κ. Δημητρίου τεθεί σε διαθεσιμότητα, θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της απόφασης.

Ο κ. Πετρίδης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η απόφαση για να τεθεί ή όχι σε διαθεσιμότητα η κ. Δημητρίου ανήκει στην ΕΔΥ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχει μοναδική χημεία στον έρωτα; Τι λέει η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με χιλιάδες φωτάκια «ντύνεται» ο Καλοπαναγιώτης - Χριστουγεννιάτικη αγορά με χειροποίητες δημιουργίες – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων

 18.11.2025 - 09:16
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

 18.11.2025 - 09:33
ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Oδηγός παρέσυρε με το όχημά του πεζή στην περιοχή της Αγλαντζιάς στη Λευκωσία το πρωί της Τρίτης (18/11).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λευκωσία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  18.11.2025 - 09:13
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

  •  18.11.2025 - 06:23
Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Λετυμπιώτης: Η επίλυση του Κυπριακού βασική παράμετρος στην επίτευξη των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή

  •  18.11.2025 - 09:34
Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

Εκτεθειμένο το ΥΠΑΜ: Παράνομες μετακινήσεις, καθυστερήσεις και χαμένα εκατομμύρια αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής

  •  18.11.2025 - 09:06
Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ζήτησε τη διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  18.11.2025 - 09:31
VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

VIDEO: Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Δεν απολογείται αλλά αν κάποιος θίχτηκε το αποσύρει

  •  18.11.2025 - 08:48
Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

Viral φωτογραφία από καφενείο σκόρπισε χαμόγελα - «Κυπριακός συν… δάχτυλο»

  •  18.11.2025 - 09:06
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

  •  18.11.2025 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα