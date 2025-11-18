Με χιλιάδες φωτάκια «ντύνεται» ο Καλοπαναγιώτης - Χριστουγεννιάτικη αγορά με χειροποίητες δημιουργίες – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Το Παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Καλοπαναγιώτη επιστρέφει φέτος πιο μαγικό από ποτέ, ντυμένο με χιλιάδες λαμπερά φώτα, ζεστές μυρωδιές και παραμυθένια σκηνικά που θα σας ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές που θα περπατήσετε στα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού, θα νιώσετε πως μπήκατε μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Ξεχωριστές εμπειρίες που σας περιμένουν:

• Παραμυθένιες διαδρομές με ξύλινα σπιτάκια και στολισμούς εμπνευσμένους από κλασικά παραμύθια.

• Το Σπίτι του Άη Βασίλη, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να ζήσουν τη μαγεία από κοντά.

• Ζεστό κρασί, παραδοσιακές λιχουδιές και χειμωνιάτικες γεύσεις από ντόπιους παραγωγούς.

• Χριστουγεννιάτικη αγορά με χειροποίητες δημιουργίες και ξεχωριστά δώρα.

• Δραστηριότητες και εργαστήρια για παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

• Ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και εκπλήξεις σε κάθε γωνιά του χωριού.

Ο Καλοπαναγιώτης μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πίνακα γιορτινής χαράς, όπου κάθε γωνιά κρύβει και μια στιγμή μαγείας.

Διάρκεια: Από 22 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026

Ελάτε με την οικογένεια, τους φίλους ή απλώς με την παιδική σας διάθεση… και ζήστε τη ζεστασιά των γιορτών όπως παλιά.

Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Πηγή: checkincyprus