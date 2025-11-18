«Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι μετά τον συναγερμό που σήμανε ο πατέρας του παιδιού, Πάολο, όταν έχασε την επαφή μαζί τους. Μέσα στο διαμέρισμα εντόπισαν το 9χρονο παιδί στο μπάνιο, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ήταν ήδη νεκρό για αρκετές ώρες. Η μητέρα, Λουντμίλα Στάσουκ, συνελήφθη και ερευνάται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», η γυναίκα παρακολουθούνταν εδώ και χρόνια από τις δικαστικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες, έχοντας ιστορικό σοβαρών ψυχικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης και θεραπείας για σχιζοφρένεια.

«Φοβάμαι όταν πάω στη μαμά… γιατί με στραγγαλίζει»

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για την επιμέλεια, ο 9χρονος Τζοβάνι είχε μιλήσει σε ψυχολόγο για την κακοποίηση που δεχόταν από τη μητέρα του. Φέρεται να είχε πει:

«Λυπάμαι όταν πηγαίνω στη μαμά… γιατί φοβάμαι», και όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Με στραγγάλιζε… με έπιασε από τον λαιμό με τα δύο της χέρια».

Η μητέρα του 8χρονου, σε φωτογραφία που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις Αρχές

Παρά τις ανησυχίες αυτές, η συνάντηση μητέρας–γιου την ημέρα του εγκλήματος ήταν μία από τις πρώτες ανεπιτήρητες επαφές μετά από χρόνια εποπτευόμενων επισκέψεων, έπειτα από τον χωρισμό του ζευγαριού το 2017. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν πλέον πώς εγκρίθηκε η επίσκεψη παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πατέρα ότι η μητέρα ήταν «επικίνδυνη».

Ένα smartwatch που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ

Ο πατέρας είχε δώσει στον γιο του ένα smartwatch για να το χρησιμοποιεί σε περίπτωση ανάγκης. Ωστόσο, εκείνο το βράδυ η συσκευή δεν ενεργοποιήθηκε. Στη κηδεία του μικρού Τζιοβάνι, ο πατέρας του άτυχου παιδιού είπε στους παρευρισκόμενους: «Αυτό το παιδί ήταν όλη μου η ζωή». Φίλοι του Τζοβάνι άφησαν σημειώματα και ζωγραφιές. Ένα από αυτά, από τον συμμαθητή του Πιέτρο, έγραφε δίπλα σε ένα καραβάκι: «Σου το αφήνω γιατί ήξερα πόσο σου άρεσε». Ένας άλλος γονιός σημείωσε: «Συγγνώμη που δεν σε σώσαμε. Συγχώρεσέ μας».

Η ιταλική Δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσει εκ νέου όλες τις αποφάσεις που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη επίσκεψη, παρά το ιστορικό βίας και ψυχιατρικών προβλημάτων της μητέρας. Η Στάσουκ παραμένει φρουρούμενη σε νοσοκομείο, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρατείται για λόγους επικινδυνότητας και πιθανότητας φυγής.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr