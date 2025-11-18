Ecommbx
LIKE ONLINE

«230 δολάρια για μία κάλτσα» - Αντιδράσεις για το iPhone Pocket και την τιμή του

 18.11.2025 - 11:15
«230 δολάρια για μία κάλτσα» - Αντιδράσεις για το iPhone Pocket και την τιμή του

Η Apple βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο διαδικτυακής σάτιρας, αυτή τη φορά για μία... θήκη-τσάντα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε το νέο iPhone Pocket, ένα αξεσουάρ μεταφοράς για τη σειρά iPhone, το οποίο θα κοστίζει 219,95 λίρες, προκαλώντας χιλιάδες ειρωνικά σχόλια στα social media.

Το προϊόν – μια υφασμάτινη, πολύχρωμη θήκη που θυμίζει πλεκτή κάλτσα – χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «απλώς ένας τρόπος να κουβαλάς το κινητό σου».

Η αντίδραση ήταν άμεση: χρήστες του X έκαναν λόγο για «$230 για μια κομμένη κάλτσα», ενώ ο δημοφιλής YouTuber Marques Brownlee σχολίασε ότι η νέα θήκη αποτελεί «τεστ αφοσίωσης» για όσους αγοράζουν ή υπερασπίζονται οτιδήποτε κυκλοφορεί η Apple.

Σύμφωνα με την Apple, το iPhone Pocket ανήκει σε μια limited edition σειρά που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον ιαπωνικό οίκο μόδας Issey Miyake.

Η εταιρεία εξήγησε ότι η έμπνευση προήλθε από «ένα κομμάτι υφάσματος» και από την ιδέα «δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης». Η τσάντα θα κυκλοφορήσει σε οκτώ χρώματα με κοντό λουράκι και σε τρία με μακρύ.

Ωστόσο, η συζήτηση στα social media πήρε φωτιά. Πέρα από την υψηλή τιμή, πολλοί στάθηκαν στο ότι η θήκη έχει ανοιχτή κορυφή, χωρίς φερμουάρ ή κάποια σταθερή δομή.

«Καμία ασφάλεια; Με τόσες κλοπές iPhone εκεί έξω;» σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλοι τη συνέκριναν – αστειευόμενοι – με το θρυλικό πράσινο μαγιό του Μπόρατ.

Υπήρξαν όμως και όσοι υπερασπίστηκαν την εταιρεία, τονίζοντας ότι το κόστος οφείλεται στη συνεργασία με το Issey Miyake και αποτελεί «φόρο τιμής» στην ιστορία της Apple, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο σχεδιαστής είχε δημιουργήσει τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Ο social media αναλυτής Ματ Ναβάρα δήλωσε στο BBC ότι η τιμή αφορά «όχι τη λειτουργικότητα αλλά τη φόρμα, το branding και την αποκλειστικότητα».

Όπως σημείωσε, παρόμοιες πρακτικές είναι συνηθισμένες στον χώρο της υψηλής μόδας, αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές «μοιάζει σαν η Apple να δοκιμάζει τα όρια της πίστης στο brand».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

